Peste 600 de proprietari mici de teren plantează păduri, folosind fonduri din PNRR

Peste 600 de proprietari mici de teren plantează păduri pe 300 de hectare. Ei vor primi câte 646 de euro pe hectar. Terenurile nu mai erau bune pentru agricultură, iar pe lângă bani, proprietarii vor primi și lemne în fiecare an.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, a anunțat că a început oficial Luna Plantării Arborilor 2025, printr-o acțiune de împădurire a 300 de hectare în Celaru, județul Dolj, o zonă cunoscută drept „Sahara Olteniei”. Proiectul este finanțat din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

În Dolj vor fi plantați peste 1,5 milioane de copaci pe terenuri aride, unde agricultura nu mai este posibilă. Potrivit lui, vor fi plantați salcâmi, ulmi de Turkestan și duzi, iar împădurirea acoperă o suprafață totală de 307,9 hectare, împărțită în 97 de loturi. Împădurirea face parte din proiectul „Împădurire terenuri agricole – Celaru 1”, derulat printr-o schemă de ajutor de stat destinată extinderii suprafețelor împădurite.

„Ne aflăm la Celaru, județul Dolj sau în Sahara Olteniei, așa cum o numim noi, pentru că dăm astăzi startul chiar aici, la Luna plantării arborilor. Urmează să plantăm 300 de hectare de pădure. Asta înseamnă peste 1,5 milioane de puieți de salcâm, de dud și de ulm. Bineînțeles că finanțăm această pădure din PNRR și mă bucur că am reușit să adunăm peste 600 de proprietari ce au fost de acord să își pună la dispoziție terenurile și astfel să oprim deșertificarea acestei zone. Și nu există altă modalitate de a opri acest lucru decât înființând noi păduri”, a spus oficialul român.

Proprietarii vor primi anual 456 de euro pe hectar

Proprietarii terenurilor pe care se fac plantările vor primi subvenții și lemne în fiecare an. Proprietarii vor primi anual 456 de euro pe hectar pentru sechestrarea forestieră a dioxidului de carbon, 190 de euro ca compensație pentru pierderea subvențiilor agricole și, cel mai important, vor primi 5 metri cubi de lemne de foc pe hectar, ceea ce ar trebui să fie suficient pentru unii dintre ei.

„Îmi imaginez că a fost o muncă întreagă de convingere pentru cei aproape 600 de oameni care au cedat 300 de hectare, în medie jumătate de hectar de fiecare. Însă oamenii vor primi în fiecare an 456 euro la hectar primă de sechestrare forestieră a dioxidului de carbon, vor primi 190 euro compensație pentru pierderea de subvenție agricolă și cel mai important, vor avea lemn de foc în fiecare an 5m³ la hectar, ceea ce pentru unii ar trebui să fie suficient”, a explicat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Detalii tehnice despre proiect

Pentru terenurile pe care se fac împăduriri, suprafața minimă eligibilă este de 0,5 hectare pentru păduri și 0,1 hectare pentru perdele forestiere, iar terenul trebuie să fie potrivit pentru împădurire. Finanțarea este destul de mare. De exemplu, pentru o plantație de stejar, se acordă 19.647 euro pe hectar, din care 6.379 euro pentru înființare, iar pentru întreținere se dau anual sume timp de până la 6 ani.

Terenurile împădurite cu fonduri PNRR vor primi, în plus, o primă de 456 de euro pe an timp de 20 de ani pentru captarea dioxidului de carbon din atmosferă. Există un proiect de ordonanță prin care această primă va crește la 640 de euro pe hectar pe an. Terenurile care au fost declarate la APIA în ultimele 12 luni vor primi și o compensație de 190 de euro pe hectar pe an pentru pierderea veniturilor din agricultură, timp de 12 ani.