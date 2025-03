Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a declarat miercuri că România a îndeplinit toate jaloanele din cererea de plată nr. 2 din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aducând un bilanț pozitiv în acest sens. În ceea ce privește cererea nr. 3, el a menționat că, momentan, reținerea este de 290 de milioane de euro, din cauza unui jalon legat de guvernanța corporativă, însă a subliniat că nu acceptă nicio situație în care România să nu obțină toți acești bani.

„Noi am recuperat toate jaloanele din cererea de plată nr 2, erau centralele în cogenerare, unde am reuşit să semnăm contractele şi era acel apel pentru producţia de hidrogen, unde iarăşi am reuşit să semnăm contractile. Din păcate, Autoritatea de audit a venit şi a exclus doi beneficiari, a invocat anumite motive, în paralel fie spus, acei beneficiari ne-au dat pe noi în judecată şi în primă instanţă au câştigat”, a explicat Burduja în cadrul emisiunii „România Politică” de la Prima News.