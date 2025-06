În urma discuțiilor cu oficialii europeni, Dragoș Pîslaru spune că a fost agreat un pre-acord care prevede absorbția integrală a fondurilor nerambursabile, mutarea unor proiecte mature pe componenta de împrumut și simplificarea anumitor ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit planului convenit, România va lucra intens în următoarele două săptămâni cu Comisia Europeană pentru clarificarea situației în două paliere principale. Componenta nerambursabilă se află într-o situație favorabilă, iar guvernul și-a stabilit o abordare care să asigure absorbția integrală a acestor fonduri. Pentru a eficientiza implementarea, proiectele cu grad redus de risc vor fi păstrate cu prioritate pentru finalizare până în 2026, în timp ce cele cu risc mediu sunt analizate suplimentar. În acest sens, a fost demarat un proces amplu de consultare și monitorizare a proiectelor.

Un alt element important al acordului cu Comisia este intenția de a simplifica țintele și jaloanele incluse în PNRR. Această simplificare ar permite includerea rapidă a unui pachet de reforme ușor de implementat. Totodată, reformele care implică un cost bugetar ridicat vor fi amânate pentru cererile de plată din anul viitor, astfel încât să nu afecteze echilibrul bugetar în prezent.

„Vestea pozitivă: Am agreat cu Comisia Europeană un plan de lucru. În următoarele două săptămâni lucrăm intens cu CE pentru a lămuri situația celor două paliere. Avem un pre-acord legat de componenta nerambursabilă, unde stăm bine, avem o abordare care permite României să absoarbă toți banii nerambursabili din PNRR.

Trebuie să existe niște permutări pentru că am adus proiecte bune, mature și le-am permutat pe componenta de împrumut, am agreat că vom încerca să păstrăm toate proiectele cu grad de risc scăzut pe implementare până în 2026 și să discutăm proiectele cu risc mediu. Am inițiat o consultare și monitorizare complexe pe aceste proiecte”, a declarat Pîslaru.