George Mot a explicat că Pilonul 2 din România nu corespunde cu Pilonul 2 din alte țări și că, de fapt, ceea ce în România se numește Pilonul 4 este în realitate echivalentul Pilonului 2 din vestul Europei. El și-a amintit că, acum mai bine de un deceniu, participând la grupuri de lucru în cadrul EIOPA, una dintre probleme era catalogarea și definirea planurilor și produselor de pensii private, care diferă foarte mult între statele europene.

Majoritatea țărilor vest-europene aveau sisteme vechi de pensii ocupaționale denumite Pilonul 2, dar România nu avea pensii ocupaționale, ci un sistem obligatoriu de pensii private, creat de Banca Mondială, mai asemănător cu fondurile de investiții decât cu asigurările.

El a explicat că în România denumirile oficiale pentru fondurile de pensii private sunt: Fond de pensii administrat privat – Pilon 2, Fond de pensii facultative – Pilon 3 și Fond de pensii ocupaționale – Pilon 4, iar pensia publică este văzută ca Pilonul 1. Totodată, a menționat că în Europa denumirea de Pilon 2 se folosea pentru pensiile ocupaționale, iar statele care aplicaseră modelul Băncii Mondiale foloseau același termen pentru sistemul privat obligatoriu.

Mot a adăugat că la Pilonul 3 nu exista confuzie, pentru că toată lumea îl folosea pentru pensiile facultative. Din cauza diferențelor de clasificare, EIOPA a decis să includă modelul Băncii Mondiale între Pilonul 1 și Pilonul 2 vest-european, denumindu-l Pilon 1bis. Ca urmare, sistemul de pensii private obligatorii este cunoscut drept Pilonul 2 în România și în țările de origine, dar ca Pilon 1bis în vestul Europei.

El a mai spus că legea pensiilor ocupaționale a apărut în România abia în 2020 și, pentru că denumirea Pilon 2 era deja folosită, s-a ales denumirea Pilon 4, care în realitate corespunde Pilonului 2 din vest.

„Știu, poate părea confuz, dar este doar o denumire, o catalogare. Și nu indică, cum vor alții să crezi o asumare a faptului că Pilonul 2 ar fi pensie publică”, a scris acesta, miercuri, pe contul său de Facebook.

Compilarea bazei de date înregistrate privind planurile și produsele de pensii din prezentul document are scopul de a furniza informații ușor accesibile, în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul EIOPA.

Baza de date este o resursă unică care oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra peisajului pensiilor europene și ajută la o mai bună înțelegere a sistemelor de pensii din Europa.

Baza de date a fost elaborată de EIOPA cu maximă diligență, cu contribuții din partea autorităților naționale competente, în conformitate cu deciziile Consiliului de supraveghere privind pensiile ocupaționale și IORP. Au fost aplicate ajustări și simplificări atât în definirea caracteristicilor planurilor și produselor, cât și în furnizarea informațiilor de către autorități. Prin urmare, baza de date nu trebuie interpretată ca o listă „oficială” completă a tuturor planurilor de pensii, produselor sau furnizorilor acestora disponibili în SEE. În mod similar, definițiile și clasificările utilizate au fost stabilite în scopul bazei de date și nu sunt obligatorii în niciun fel.

În plus, pentru unele țări, informațiile conținute în baza de date pot să nu fie pe deplin explicative pentru contextul național.

Planurile și produsele incluse în baza de date sunt acele acorduri și instrumente de investiții care nu sunt publice și care au ca obiectiv explicit asigurarea pensiilor (în conformitate cu legislația națională în domeniul social și al muncii sau cu normele fiscale), indiferent dacă sunt de tip profesional sau personal.

Sunt incluse atât pensiile din pilonul 1-bis disponibile în Europa Centrală și de Est (ECE), cât și planurile/produsele care sunt definite în legislație, dar care nu sunt încă oferite publicului (sau nu au membri).

Planurile de pensii gestionate de stat sau de entități publice (pensiile din pilonul 1) și anuitățile „pure” (adică produsele care nu sunt legate de o fază de acumulare) sunt excluse din baza de date.

Baza de date urmează să fie actualizată, verificată din punct de vedere al completitudinii, coerenței și aspectelor metodologice, anual.

EIOPA a pregătit această compilație pe baza informațiilor primite de la autoritățile naționale competente din SEE. EIOPA nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere.

Baza de date a planurilor și produselor de pensii din SEE este actualizată lunar, în prima zi a lunii.