Procurorul militar Cătălin Ranco Pițu a spus că este destul de optimist că dosarul Revoluției se va rezolva și că ar putea ajunge din nou în instanță într-un timp rezonabil. El a explicat că în rechizitoriul său a prezentat clar și logic toate faptele, inclusiv cele legate de fostul președinte Iliescu, considerându-l vinovat de crimă împotriva umanității, la fel ca și pe alte persoane implicate.

Acum dosarul este din nou la Parchetele Militare, unde se vor face noi verificări, iar el speră ca justiția să-și facă treaba. Deși a fost frustrat de deciziile anterioare, procurorul crede că trebuie să fim moderat optimiști în privința soluționării acestui caz.

„Starea de fapt, cu acuratețe, zic eu, maximă, a fost prezentată în rechizitoriul pe care l-am întocmit, despre care s-a discutat mult în spațiul public. Acolo toate conduitele, inclusiv conduitele fostului președinte Iliescu, sunt explicate în mod logic și cronologic. Opinia mea exprimată prin respectivul rechizitoriu a fost că Ion Iliescu s-a făcut vinovat pentru săvârșirea infracțiunii de crimă împotriva umanității, la fel cum am considerat și pentru celelalte persoane trimise în judecată, dar și pentru multe alte persoane care, fiind decedate la momentul întocmirii rechizitoriului, nu puteau fi trimise în judecată. Dosarul Revoluției se află în prezent înapoi la secția parchetelor militare, unde colegii mei vor reface ce consideră ei de cuviință că trebuie făcut, urmând să vedem care va fi soluția dispusă. Adevărul nu este niciodată târziu a fi rostit, indiferent dacă este rostit prin acte oficiale de inculpare sau prin soluții judecătorești sau prin astfel de discuții precum o purtăm noi astăzi, eventual în cărți sau emisiuni. Am trăit personal o frustrare ca urmare a celor petrecute la Înalta Curte de Casație și Justiție, dar a trebuit să accept realitatea așa cum o cunoaștem. Nu știu ce va urma, însă totuși cred că ar trebui să rămânem cu toții optimiști, sperând ca în cele din urmă justiția să-și spună cuvântul. Doar Dumnezeu știe cât vor trăi ceilalți co-participanți, alături de Ion Iliescu, la cele petrecute în timpul Revoluției. Eu n-am cum să știu acest lucru, însă propun să fim moderat-optimiști cu privire inclusiv la soluționarea justiție acestei cauze”, a explicat, luni, procurorul militar în cadrul unei intervenții TV la Digi24.

Cătălin Ranco Pițu a spus că este de acord cu fostul procuror general Augustin Lazăr, care declara că dosarele Revoluției și Mineriadei au fost întârziate intenționat, din cauza politicienilor care au ținut justiția sub control prin oameni loiali. A explicat că a existat un blocaj clar în judecarea dosarului Revoluției, mai ales în primii 30 de ani după evenimente, între 1990 și 2016, și că nu există soluții pentru ceea ce s-a întâmplat atunci.

După 2016, când s-a dorit cu adevărat, dosarul a fost lucrat serios de Parchetul Militar. A spus că întârzierea a fost cauzată de o combinație de factori politici și din justiție. De asemenea, a explicat că, pentru a retrimite dosarul la parchet, trebuie găsit un motiv, iar cel mai simplu e să spui că rechizitoriul nu respectă legea.

„Acesta este o persoană care cunoaște foarte bine situația și care își asumă toate afirmațiile făcute în public, nu le face cu ușurință. A existat acel mecanism de blocare a judecării dosarului Revoluției. Este o realitate cât se poate de evidentă, cel puțin pentru mine și alți colegi din sistem. Nu există niciun fel de remediu la ceea ce s-a întâmplat în trecut. Mă refer la intervalul ultimilor 30 de ani, undeva între începutul lui 1990 și 2016. Ulterior, atunci când s-a dorit cu adevărat, dosarul Revoluției a fost soluționat, cel puțin din perspectiva Parchetului Militar. Se poate face o analiză, putem discuta în cadrul unei emisiuni separate cu privire la de ce în primii 30 de ani de după Revoluție nu s-a putut soluționa acest dosar. Există un complex de împrejurări din care fac parte foarte multe entități politice, entități din justiție. Atunci când îți propui neapărat să retrimiți la parchet o cauză, trebuie să motivezi cumva această decizie și bineînțeles că cel mai la îndemână este să spui că rechizitoriul este neconform exigenței legii”, a afirmat Cătălin Ranco Pițu.

Ranco Pițu a spus că atât procurorii, cât și judecătorii au responsabilitatea pentru întârzierea dosarului. El crede că dosarul Revoluției ar putea ajunge din nou în instanță într-un timp rezonabil. A explicat că dosarul este foarte mare și complicat, deci e nevoie de timp pentru a-l lucra.

Totuși, el crede că justiția nu e niciodată prea târziu să-și facă treaba, măcar pentru a aduce o reparație morală victimelor Revoluției și mineriadelor.