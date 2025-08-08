Fostul prim-ministru al României, Victor Ponta, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj cu privire la decizia Guvernului de a limita retragerile banilor românilor de la Pilonul II. Acesta spune că Pilonul II de pensii reprezintă exclusiv fondurile românilor activi, cei care au început să contribuie după aderarea României la Uniunea Europeană.

El a explicat că aceste economii nu au nicio legătură cu pensiile speciale, privilegii istorice sau ajutoare electorale, și nici nu sunt finanțate din Bugetul de Stat.

”Pilonul 2 de pensii aparține în totalitate oamenilor tineri și activi, care au început să cotizeze începând cu anul aderării României la Uniunea Europeană. Nu are nicio legătură cu pensiile speciale, cu beneficii din trecut, sinecuri sau pomeni electorale; și nici cu Bugetul de Stat!”, arată fostul premier.

Victor Ponta a criticat dur decizia guvernului, pe care îl numește „așa-zis liberal”, pentru că pune în pericol fondurile private, rezultate exclusiv din contribuțiile muncii cotizanților.

Fostul prim-ministru a descris această măsură drept o „aberatie” care reflectă haosul actual.

”Faptul că un Guvern așa-zis „liberal” atentează la niște bani 100% privați, proveniți exclusiv din munca și contribuțiile cotizanților, este o aberație care definește perfect haosul în care am ajuns.”, continuă acesta.

De asemenea, fostul premier a atras atenția că majoritatea susținătorilor președintelui Nicușor Dan sunt tocmai cei care contribuie la Pilonul 2 și care asistă neputincioși la pierderea economiilor lor, în timp ce președintele „analizează” situația. Victor Ponta a precizat că, deși procesele judecătorești vor proteja drepturile cotizanților, întrebarea rămâne ce se va întâmpla până la o soluție definitivă în instanță.

”Sunt convins că 99% dintre cei care l-au votat pe Nicușor Dan ca Președinte sunt cotizanți la Pilonul 2 și văd cum sunt jefuiți, în timp ce Președintele lor „analizează” situația. Procesele în instanță vor da, bineînțeles, dreptate oamenilor! Dar până atunci?”, și-a încheiat acesta mesajul.

Guvernul a inclus pe ordinea de zi un proiect de lege care modifică modalitatea de retragere a fondurilor din Pilonul II de pensii, respectiv pensiile private obligatorii. Conform noilor prevederi, beneficiarii nu vor mai putea să-și scoată integral economiile după pensionare, ci vor avea dreptul să acceseze maximum 25% din sumă imediat, iar restul va fi plătit lunar pe toată durata vieții.

O excepție vizează situația celor care au acumulat în cont o sumă mai mică decât echivalentul a 12 luni din indemnizația socială pentru pensionari, aproximativ 15.372 lei la finele anului trecut — aceștia vor putea retrage integral banii odată cu pensionarea, așa cum se întâmplă în prezent.

Reprezentanții Asociației Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) critică inițiativa, susținând că proiectul nu protejează interesele cotizanților, ci favorizează administratorii fondurilor de pensii.

Ulterior, Guvernul a anunțat amânarea cu o săptămână a adoptării proiectului, pentru a extinde consultările cu părțile implicate. De asemenea, conform surselor oficiale, proiectul doar a fost analizat în primă lectură în ședința Executivului de vineri, aspect neprecizat inițial în agenda publică.