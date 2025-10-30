Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că pregătește un plan de reformă administrativă, care va fi discutat în perioada următoare cu premierul Ilie Bolojan și cu miniștrii responsabili din Guvern.

„Voi veni în săptămânile următoare cu un plan concret de reformă pe care îl vom agrea cu premierul și cu miniștrii de resort. Va fi greu, sunt conștientă de obstacole, dar sunt determinată să împing mult lucrurile în față, pentru că știu că putem”, a declarat Oana Gheorghiu.

Ea a precizat că își propune să vină cu termene concrete pentru implementarea măsurilor și să elimine practicile birocratice care îngreunează relația dintre cetățean și instituțiile statului.

Potrivit vicepremierului, pentru stabilirea acestor termene este nevoie de o echipă funcțională și de o evaluare realistă a proiectelor aflate în derulare. Gheorghiu a afirmat că intenționează să elimine „proastele obiceiuri” din relația instituțiilor publice cu cetățenii și să construiască o administrație mai prietenoasă și eficientă.

Ea a oferit și un exemplu concret al birocrației pe care dorește să o reducă, referindu-se la obligativitatea copierii documentelor personale la numeroase instituții.

„Vreau să vin și cu termene, dar pentru asta e nevoie de echipă, apoi să facem o evaluare a proiectelor. Trebuie să scoatem proastele obiceiuri din relația instituțiilor cu cetățeanul. (…) Mă gândesc la celebrele copii după documentele personale – mă gândesc la o mapare a acestor lucruri absurde din birocrația românească pe care le putem corecta”, a afirma Oana Gheorghiu la Digi24.

În ceea ce privește obiectivele sale de mandat, Oana Gheorghiu a subliniat că principala direcție este simplificarea vieții cetățenilor și refacerea încrederii între stat și contribuabili. Ea a spus că lipsa de încredere dintre cetățeni și instituții reprezintă o problemă structurală care împiedică dezvoltarea și implementarea reformelor.

În acest context, și-a exprimat dorința de a comunica deschis motivele din spatele măsurilor adoptate, astfel încât oamenii să înțeleagă rațiunile deciziilor administrative.

Vicepremierul a arătat, de asemenea, că își propune o mai mare transparență în ceea ce privește veniturile din sistemul public și o analiză serioasă a salariilor foarte mari din unele instituții.

Ea a susținut că România nu își permite, în prezent, salarii excesive în sectorul bugetar și că, acolo unde acestea există, este nevoie de o justificare clară.

„Vrem să simplificăm viața cetățeanului – există o lipsă de încredere între cetățean și instituțiile publice. Nu se poate construi pe lipsă de încredere. Vreau ca oamenii să înțeleagă de ce luăm unele măsuri, să vorbim deschis. (…) Vreau să discutăm despre veniturile prea mari din instituții. Să existe transparență. România nu își permite azi acele salarii, iar când ele sunt foarte mari, cineva trebuie să plătească. Îmi doresc un parteneriat bun public-privat”, a spus noul vicepremier.

Întrebată despre tensiunile recente cu liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, Oana Gheorghiu a declarat că nu își dorește conflicte politice și că aceste disensiuni pot fi depășite. Ea a afirmat că nu poartă ranchiună și că este pregătită să colaboreze cu toți partenerii politici pentru a construi proiecte comune.

„Absolut – le pot lăsa în urmă. Eu nu port ranchiună, ce spun alții despre mine e problema lor. Dacă Grindeanu a considerat că așa trebuie să facă, e decizia lui, dar pentru că avem de construit ceva, trebuie să ne așezăm la masa deciziilor”, a spus Gheorghiu.

Vicepremierul a comentat și solicitarea lui Grindeanu adresată premierului Ilie Bolojan de a-i retrage nominalizarea, spunând că a discutat cu șeful Guvernului și că situația este clarificată. Ea a adăugat că regretă că s-au creat motive de conflict, dar că nu percepe disputa ca pe una personală, ci strict politică.

„Nu l-am întrebat pe Ile Bolojan ce are de gând să facă. Am discutat cu premierul despre situație și m-am asigurat că e totul în regulă. Îmi pare rău că a mai avut un motiv de atac, din păcate. (…) Nu cred că Grindeanu are ceva de împărțit cu mine, e o dispută politică, sincer. Este însă o poziție apolitică, așadar nu vreau să intru în dispute nici cu Grindeanu, nici cu altcineva, ci să colaborez cu toată lumea”, a adăugat Oana Gheorghiu.

În privința relației cu președintele Nicușor Dan și membrii actualului Cabinet, Oana Gheorghiu a precizat că a avut o scurtă discuție cu șeful statului la depunerea jurământului și că a colaborat anterior cu mai mulți miniștri.

Ea a amintit colaborările din trecut cu Cseke Attila, Alexandru Rogobete și Tanczos Barna, subliniind că experiențele anterioare reprezintă un bun punct de plecare pentru proiectele viitoare.