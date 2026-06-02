Doliu în Poliția Română: Chestorul principal de poliție Costică Voicu a murit

Chestorul principal de poliție Costică Voicu, fost șef al Inspectoratului General al Poliției din România și cadru didactic la Academia de Poliție, s-a stins din viață marți, într-o unitate medicală, după o perioadă îndelungată de suferință.

Costică Voicu s-a născut la Grindu, județul Ialomița, pe 5 noiembrie 1951. În cariera sa, a deținut mai multe funcții de conducere în Poliția Română, fiind unul dintre primii șefi ai Inspectoratului General al Poliției (IGPR), informează evz.ro.

El a fost inițial general de divizie, cu două stele, fiind înaintat la acest grad la 22 noiembrie 1996. Ulterior, a ocupat funcția de inspector general al IGPR, fiind eliberat din această poziție la 3 martie 1997 și pus la dispoziția Ministerului de Interne.

Pe parcursul carierei, Costică Voicu a combinat activitatea operativă cu cea academică, fiind recunoscut pentru implicarea în diverse anchete economice de amploare din perioada comunistă și postcomunistă.

După experiența operativă, Voicu a preluat funcția de rector al Academiei de Poliție „A.I. Cuza”, între 2000 și 2008. A fost profesor universitar doctor și a predat la Academia de Poliție din București, dar și la Universitatea Spiru Haret.

A absolvit Facultatea de Drept a Universității din București, iar din 2009 a devenit avocat definitiv, fiind membru al Baroului București. Printre cazurile de referință în care a fost implicat se numără și investigarea lui Ion Ștefănescu, personajul care a inspirat filmul Secretul lui Bachus.

Chestorul principal de poliție Costică Voicu a documentat experiențele sale și în scrieri proprii, publicând lucrări de specialitate dedicate anchetelor economice, precum și volume biografice, cum este Tălmăciri din mine. Poliția română și șocul prezentului.

Pe parcursul vieții, Costică Voicu a îmbinat activitatea academică cu cea operativă și juridică, rămânând o figură cunoscută în domeniul securității și al educației polițienești.