Anul acesta, mai mulți bucureșteni au descoperit cu surprindere cât de mult au crescut impozitele locale. Unele primării au actualizat deja valorile pe site-ul Ghişeul.ro, iar pe rețelele sociale oamenii și-au exprimat nemulțumirea, prezentând impactul direct asupra bugetului personal.

În Sectorul 6, un locuitor a povestit pe TikTok experiența sa, explicând cât de mult i s-au majorat taxele. Pentru un apartament cu trei camere, suma de plată a ajuns la 640 de lei, cu jumătate din valoare calculată pentru soția sa. La aceasta se adaugă și impozitul pentru locul de parcare și pe mașină, dar creșterea cea mai mare a fost resimțită la apartament. Anul trecut, suma totală era mult mai mică, aproximativ 358 de lei pentru același apartament.

„640 de lei pentru un apartament cu 3 camere în Bucureşti în sectorul 6. La mulţi ani 1 ianuarie 2016, e Revelionul. Fix de Revelion”.

Și în Sectorul 1, un proprietar de apartament cu trei camere a avut parte de o surpriză similară. Dacă în anul precedent plătea sub 300 de lei, acum suma a ajuns la aproximativ 600 de lei, practic dublu față de anul anterior.

Deși unele primării nu au afișat încă noile taxe, aceste exemple arată impactul major pe care majorările de impozite îl au asupra locuitorilor Capitalei, în special pentru proprietarii de apartamente de dimensiuni medii.

Pachetul de schimbări, validat de Curtea Constituțională, include măsuri adoptate prin Ordonanța de urgență nr. 89/2025, denumită „trenuleț”, și vizează multiple tipuri de taxe și impozite.

Guvernul susține că majorările sunt necesare pentru a asigura venituri suplimentare la buget și pentru a reduce deficitul, mai ales în contextul angajamentelor asumate la nivel european. În practică, însă, românii vor resimți aceste modificări imediat, prin facturi și plăți mai mari pentru locuințe, mașini, investiții sau venituri din chirii.

Impozitul pe clădiri a crescut semnificativ în toate zonele, iar locuințele construite înainte de 1990 nu mai beneficiază de reduceri. Taxa anuală se calculează în continuare în funcție de suprafață, valoarea impozabilă și cota stabilită de primării. În plus, clădirile cu valoare mai mare de 2,5 milioane de lei sunt supuse unei „taxe pe lux” de 0,9% pentru suma care depășește acest prag.

Terenurile intravilane, inclusiv cele cu destinație agricolă, au de asemenea impozite mai mari, deși anumite categorii, precum terenurile publice sau cele ale unităților de învățământ și cultelor religioase, rămân scutite. Fermierii nu plătesc impozit pentru construcțiile agricole în 2026, ca urmare a unei amânări a măsurii.

Regimul de impozitare auto s-a schimbat semnificativ. Mașinile electrice sunt pentru prima dată taxate, cu o sumă anuală de 40 de lei. Reducerile pentru vehicule hibride sunt limitate, iar scutirile acordate ONG-urilor sau altor categorii speciale au fost eliminate. Autoturismele scumpe, cu un cost de peste 375.000 de lei, sunt supuse „taxei pe lux” de 0,9% pentru partea care depășește pragul.

Câștigurile obținute din criptomonede vor fi impozitate cu 16%, iar tranzacțiile mici, sub 200 de lei, rămân neimpozabile, dacă totalul anual nu depășește 600 de lei. De asemenea, vânzările de acțiuni și obligațiuni au cote mai mari: 3% pentru titlurile păstrate peste un an și 7% pentru cele deținute mai puțin de 365 de zile.

Veniturile obținute din închirierea pe termen scurt vor fi calculate în funcție de numărul de camere: până la șapte camere, se aplică o cotă forfetară de 30% pentru cheltuieli și un impozit de 10%, iar pentru mai mult de șapte camere, activitatea devine independentă și implică evidență fiscală reală.

Impozitul pe dividende a crescut la 16%, egal cu cota pentru veniturile salariale. În plus, firmele cu cifră de afaceri peste 400.000 de lei trebuie să aibă un capital social minim de 5.000 de lei, iar impozitul minim pe cifra de afaceri pentru marile companii este redus în 2026 la 0,5%, urmând să fie eliminat în 2027.

Sancțiunile pentru munca nedeclarată cresc semnificativ, iar accizele la alcool, bere, vin și carburanți sunt mai mari. De asemenea, tarifele de distribuție a energiei electrice sunt actualizate, ceea ce poate conduce la facturi mai ridicate pentru consumatori. În plus, toate coletele cu valoare sub 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene vor fi supuse unei taxe fixe de 25 de lei, colectată de furnizorii poștali.