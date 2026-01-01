O nouă inițiativă legislativă depusă la Senat propune modificarea Legii nr. 152/1998 privind Agenția Națională pentru Locuințe (ANL), cu scopul de a facilita accesul tinerilor la locuințele destinate închirierii și de a permite autorităților locale să achiziționeze aceste imobile. Proiectul apare ca răspuns la realitățile socio-economice actuale, în special în orașele mici și comunele unde multe locuințe ANL rămân neocupate.

Unul dintre principalele obstacole identificate este condiția ca solicitantul să aibă locul de muncă în localitatea în care se află locuința. Această regulă funcționează în marile orașe, unde oportunitățile profesionale sunt numeroase, însă devine restrictivă în comunitățile mici, unde tinerii frecvent lucrează în localități învecinate, păstrând însă legătura cu localitatea de domiciliu.

Propunerea legislativă introduce o excepție: tinerii cu domiciliul sau reședința în localitate vor putea obține o locuință ANL chiar dacă nu lucrează acolo, cu condiția menținerii unei legături administrative reale cu comunitatea. Prioritizarea pentru cei care lucrează local va fi păstrată, astfel încât criteriile existente nu sunt eliminate, ci adaptate pentru a reflecta diversitatea situațiilor economice.

Un alt punct esențial al inițiativei este posibilitatea ca autoritățile locale să achiziționeze locuințele ANL, fie întregul bloc, fie unitățile rămase nevândute. Prețul de vânzare se va calcula pe baza valorii de investiție, actualizate cu rata inflației, iar autoritățile vor avea obligația de a păstra destinația locuințelor.

Inițiatorii proiectului estimează că modificările vor avea impact pozitiv asupra ocupării locuințelor ANL în localitățile mici, contribuind la reducerea migrației tinerilor și sprijinind stabilitatea comunităților. În plus, proiectul nu implică costuri suplimentare pentru bugetul de stat și ar putea consolida coeziunea socială și economică la nivel local.

Proiectul urmează procedura parlamentară obișnuită, iar, dacă va fi adoptat, Guvernul va trebui să actualizeze normele metodologice în termen de 30 de zile, iar autoritățile locale să-și ajusteze procedurile de atribuire a locuințelor ANL.