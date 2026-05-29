Comerțul UE intră într-o zonă de risc. Deficitul cu China explodează, iar Bruxelles-ul pregătește măsuri dure

Uniunea Europeană se confruntă cu o deteriorare accentuată a relațiilor comerciale cu China, în contextul în care importurile continuă să crească, iar exporturile europene scad. Cele mai recente date publicate de Eurostat arată că deficitul comercial al UE cu Beijingul a ajuns la aproape 360 de miliarde de euro, în timp ce Bruxelles-ul analizează noi măsuri pentru protejarea industriilor europene.

Potrivit datelor Eurostat, în 2025 Uniunea Europeană a exportat către China bunuri în valoare de 199,6 miliarde de euro, în timp ce importurile au atins 559,4 miliarde de euro. Diferența dintre cele două fluxuri comerciale a generat un deficit de 359,8 miliarde de euro, unul dintre cele mai ridicate niveluri înregistrate până acum.

Comparativ cu anul precedent, exporturile europene către piața chineză au scăzut cu 6,5%, în timp ce importurile din China au crescut cu 6,4%. Evoluția accentuează dezechilibrul comercial dintre cele două economii și alimentează temerile privind dependența Europei de produsele fabricate în China.

Datele Eurostat mai arată că, raportat la 2015, importurile europene din China au crescut cu aproape 90%, în timp ce exporturile UE către Beijing au avansat cu aproximativ 37%.

Creșterea deficitului comercial vine într-un moment în care Comisia Europeană discută măsuri suplimentare pentru limitarea impactului importurilor chineze asupra industriei europene.

Potrivit unor informații apărute în presa internațională, oficialii europeni analizează instrumente noi de apărare comercială, inclusiv posibile restricții asupra unor categorii de produse considerate subvenționate de statul chinez.

Discuțiile au loc pe fondul îngrijorărilor că surplusul de producție al Chinei este redirecționat tot mai mult către piața europeană, în special după înăsprirea măsurilor comerciale adoptate de Statele Unite.

Mai multe state membre, inclusiv Franța, susțin măsuri mai ferme pentru protejarea industriei europene, în timp ce alte țări, precum Germania, încearcă să mențină un echilibru între apărarea producătorilor locali și păstrarea accesului la piața chineză.

Semnalele de îngrijorare nu vin doar din relația cu China. Eurostat arată că excedentul comercial al Uniunii Europene s-a redus puternic în primele luni ale anului 2026.

În februarie 2026, exporturile extra-UE au scăzut cu 9,3% față de aceeași perioadă a anului anterior, până la 204,7 miliarde de euro, în timp ce importurile au coborât cu 3,5%, la 195,7 miliarde de euro. Excedentul comercial s-a redus astfel la 9,1 miliarde de euro, față de 22,9 miliarde de euro în februarie 2025.

De asemenea, datele publicate de Eurostat indică faptul că surplusul comercial al UE din primul trimestru al anului 2026 s-a înjumătățit comparativ cu perioada similară a anului trecut. (

Cele mai importante categorii de bunuri tranzacționate între Uniunea Europeană și China rămân produsele electronice, echipamentele tehnologice și mijloacele de transport. În aceste sectoare se regăsesc și cele mai mari dezechilibre comerciale.

În paralel, Bruxelles-ul încearcă să reducă dependența de China pentru materii prime critice, baterii, tehnologii verzi și componente industriale strategice, considerate esențiale pentru competitivitatea economiei europene în următorii ani.

Evoluția comerțului dintre Uniunea Europeană și China este urmărită atent de instituțiile europene, în condițiile în care presiunile asupra industriei europene cresc, iar dezbaterea privind noi măsuri comerciale devine tot mai intensă la Bruxelles.