Tribunalul București a dat câștig de cauză organizației FACIAS într-un proces intentat împotriva CFR Călători, într-un caz care vizează transparența utilizării banilor publici și gestionarea unui proiect informatic esențial pentru transportul feroviar din România.

Decizia instanței obligă operatorul feroviar să ofere informații detaliate despre achiziția noului sistem de emitere a biletelor de tren, inclusiv valoarea contractelor, plățile efectuate, stadiul implementării și costurile suplimentare apărute în urma întârzierilor.

Conform informațiilor invocate în litigiu, CFR Călători a achiziționat un sistem informatic modern destinat rezervării locurilor și emiterii legitimațiilor de călătorie. Cu toate acestea, implementarea proiectului a fost blocată din cauza lipsei unor servicii tehnice necesare pentru instalare și integrare cu infrastructura existentă.

Deși echipamentele au fost livrate, acestea nu au putut fi utilizate în mod operațional, ceea ce a dus la stagnarea proiectului și la continuarea dependenței de vechiul sistem de ticketing.

Situația semnalată în dosar indică faptul că CFR Călători a continuat să plătească lunar chirie pentru echipamentele nefuncționale, generând cheltuieli suplimentare din fonduri publice.

În același timp, pentru a asigura continuitatea vânzării biletelor de tren, compania a fost nevoită să prelungească funcționarea vechiului sistem informatic xSell printr-un nou contract de mentenanță.

Astfel, în practică, operatorul feroviar a ajuns să susțină financiar simultan două sisteme: unul vechi, încă funcțional, și unul nou, care nu a putut fi utilizat conform destinației inițiale.

FACIAS a solicitat oficial CFR Călători date esențiale privind implementarea proiectului, inclusiv:

stadiul actual al sistemului de ticketing

costurile totale achitate până în prezent

valoarea chiriei lunare pentru echipamente

situația utilizării infrastructurii livrate

contractele de mentenanță pentru sistemul existent

În lipsa unui răspuns complet din partea companiei, organizația a decis să acționeze în instanță pentru a obține acces la informațiile de interes public.

În mai 2026, Tribunalul București a admis acțiunea FACIAS și a obligat CFR Călători să comunice toate datele solicitate. Instanța a considerat că informațiile privind utilizarea fondurilor publice trebuie să fie transparente și accesibile.

Decizia reprezintă o obligație legală pentru operatorul feroviar de a furniza documentele și datele referitoare la contractele și plățile aferente proiectului.

Cazul readuce în atenție problema gestionării proiectelor de digitalizare finanțate din bani publici, în special în domeniul transportului feroviar, unde întârzierile și blocajele pot genera costuri semnificative.

Organizațiile care promovează transparența subliniază că accesul la informații este esențial pentru a asigura controlul public asupra modului în care sunt cheltuite resursele statului și pentru a preveni risipa bugetară.

FACIAS a transmis că va urmări punerea în aplicare a hotărârii și publicarea integrală a datelor, astfel încât cetățenii să poată înțelege modul în care a fost gestionat proiectul de modernizare a sistemului de ticketing.