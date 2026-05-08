CFR Călători obligată să dezvăluie date despre achiziția sistemului de bilete și cheltuirea fondurilor publice
Tribunalul București a dat câștig de cauză organizației FACIAS într-un proces intentat împotriva CFR Călători, într-un caz care vizează transparența utilizării banilor publici și gestionarea unui proiect informatic esențial pentru transportul feroviar din România.
Decizia instanței obligă operatorul feroviar să ofere informații detaliate despre achiziția noului sistem de emitere a biletelor de tren, inclusiv valoarea contractelor, plățile efectuate, stadiul implementării și costurile suplimentare apărute în urma întârzierilor.
Sistem de ticketing achiziționat, dar nefuncțional
Conform informațiilor invocate în litigiu, CFR Călători a achiziționat un sistem informatic modern destinat rezervării locurilor și emiterii legitimațiilor de călătorie. Cu toate acestea, implementarea proiectului a fost blocată din cauza lipsei unor servicii tehnice necesare pentru instalare și integrare cu infrastructura existentă.
Deși echipamentele au fost livrate, acestea nu au putut fi utilizate în mod operațional, ceea ce a dus la stagnarea proiectului și la continuarea dependenței de vechiul sistem de ticketing.
Costuri duble suportate din bani publici
Situația semnalată în dosar indică faptul că CFR Călători a continuat să plătească lunar chirie pentru echipamentele nefuncționale, generând cheltuieli suplimentare din fonduri publice.
În același timp, pentru a asigura continuitatea vânzării biletelor de tren, compania a fost nevoită să prelungească funcționarea vechiului sistem informatic xSell printr-un nou contract de mentenanță.
Astfel, în practică, operatorul feroviar a ajuns să susțină financiar simultan două sisteme: unul vechi, încă funcțional, și unul nou, care nu a putut fi utilizat conform destinației inițiale.
Cereri de informații respinse înainte de proces
FACIAS a solicitat oficial CFR Călători date esențiale privind implementarea proiectului, inclusiv:
- stadiul actual al sistemului de ticketing
- costurile totale achitate până în prezent
- valoarea chiriei lunare pentru echipamente
- situația utilizării infrastructurii livrate
- contractele de mentenanță pentru sistemul existent
În lipsa unui răspuns complet din partea companiei, organizația a decis să acționeze în instanță pentru a obține acces la informațiile de interes public.
În mai 2026, Tribunalul București a admis acțiunea FACIAS și a obligat CFR Călători să comunice toate datele solicitate. Instanța a considerat că informațiile privind utilizarea fondurilor publice trebuie să fie transparente și accesibile.
Decizia reprezintă o obligație legală pentru operatorul feroviar de a furniza documentele și datele referitoare la contractele și plățile aferente proiectului.
Importanța transparenței în proiectele publice
Cazul readuce în atenție problema gestionării proiectelor de digitalizare finanțate din bani publici, în special în domeniul transportului feroviar, unde întârzierile și blocajele pot genera costuri semnificative.
Organizațiile care promovează transparența subliniază că accesul la informații este esențial pentru a asigura controlul public asupra modului în care sunt cheltuite resursele statului și pentru a preveni risipa bugetară.
FACIAS a transmis că va urmări punerea în aplicare a hotărârii și publicarea integrală a datelor, astfel încât cetățenii să poată înțelege modul în care a fost gestionat proiectul de modernizare a sistemului de ticketing.
„CFR Călători s-a găsit în situația absurdă de a plăti simultan costurile pentru un sistem nou care nu putea fi utilizat și costurile necesare menținerii în funcțiune a sistemului vechi.
După ce a fost sesizată, FACIAS a solicitat CFR Călători să comunice stadiul implementării achizițiilor pentru noul sistem de vânzare a biletelor de tren, valoarea chiriei lunare plătite pentru echipamentele închiriate de la ASEE Solutions SRL, suma totală achitată de la semnarea contractului, data predării echipamentelor și dacă acestea sunt utilizate în prezent.
Totodată, FACIAS a cerut informații și despre ultimul contract de suport și mentenanță pentru sistemul informatic existent, inclusiv perioada și valoarea acestuia.
Urmare a refuzului abuziv al CFR Călători de a comunica aceste informații, FACIAS a formulat acțiune în instanță. Iar în mai 2026, Tribunalul București a admis acțiunea FACIAS și a obligat CFR Călători să transmită toate informațiile solicitate.
FACIAS solicită CFR Călători să se conformeze imediat hotărârii și să facă publice toate informațiile cerute. Cetățenii au dreptul să știe cum sunt gestionați banii publici și de ce un proiect de modernizare a rămas blocat după livrarea echipamentelor, generând costuri paralele nejustificate”, transmite FACIAS într-un comunicat de presă.
