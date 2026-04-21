Într-o decizie care marchează un punct de cotitură pentru dreptul la informare în România, Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a obținut o victorie definitivă împotriva Executivului.

Curtea de Apel București a tranșat irevocabil disputa, obligând Guvernul României să facă publice detaliile unei întâlniri de o importanță critică, desfășurată în spatele ușilor închise, între reprezentanții Cancelariei Prim-ministrului, conducerea Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și oficialii Euroins.

Contextul acestei victorii juridice este unul sumbru pentru piața asigurărilor din România. La 17 martie 2023, ASF a retras autorizația Euroins, invocând un deficit de capital masiv, de peste 2 miliarde de lei.

Prăbușirea a venit ca un șoc, deși predictibil pentru experți, având în vedere că Euroins devenise liderul pieței RCA după falimentele succesive ale giganților Astra Asigurări și City Insurance. Cu o cotă de piață de 33% și peste 2,8 milioane de contracte active, dispariția Euroins a lăsat milioane de șoferi într-o vulnerabilitate financiară fără precedent.

Investigațiile demarate de FACIAS au scos la iveală un fapt tulburător: cu șapte luni înainte de declararea oficială a insolvenței, a avut loc o întâlnire secretă la nivel înalt. Deși miza era siguranța financiară a milioanelor de asigurați, Guvernul de la acea vreme, condus de Nicolae Ciucă, a ales opacitatea în locul dialogului public.

FACIAS a solicitat oficial lista participanților, temele abordate și dacă au existat consultări similare cu restul actorilor din piață, însă Executivul a tratat episodul ca pe unul lipsit de relevanță publică, refuzând orice comunicare transparentă.

Refuzul sistematic al statului de a oferi explicații a împins disputa în sala de judecată. În timpul procesului, Guvernul a fost nevoit să admită existența întâlnirii, însă a încercat să blocheze accesul la informații prin tertipuri procedurale, argumente pe care instanța de recurs le-a respins acum definitiv.

Această decizie nu este doar o victorie morală, ci un instrument juridic esențial pentru a înțelege dacă autoritățile au asistat pasiv la un dezastru anunțat.

Consecințele acestei lipse de acțiune sunt resimțite direct în buzunarele românilor. Din martie 2023 și până în prezent, tarifele RCA au explodat, înregistrând creșteri de până la 50%. În acest peisaj de criză, FACIAS insistă ca Executivul să respecte imediat hotărârea judecătorească și să publice integral documentele solicitate.

Aceste informații vor constitui probatoriul necesar pentru pașii juridici următori, vizând tragerea la răspundere a celor care, prin neglijență sau rea-credință, au permis acest eșec instituțional sistemic.

Dincolo de dosarul Euroins, FACIAS menține presiunea asupra instituțiilor statului. Reamintim că organizația a depus deja o plângere penală împotriva conducerii ASF pentru gestiunea defectuoasă a situației.

Mai mult, lupta pentru transparență continuă și pe alte fronturi: pe 18 mai, un nou termen de judecată va avea loc în procesul împotriva Guvernului privind constituirea opacă a Grupului de Lucru pentru Legile justiției. Prin aceste acțiuni, FACIAS reiterează faptul că nicio decizie cu impact major asupra cetățenilor nu poate fi luată în afara controlului public și a regulilor statului de drept.

Element Cheie Detalii și Impact Eveniment Central Întâlnire netransparentă între Guvern, ASF și Euroins (iunie 2022). Decizie Judecătorească Curtea de Apel București obligă definitiv Guvernul să publice datele întâlnirii. Impact Euroins Faliment declarat în martie 2023; deficit de capital de peste 2 miliarde lei. Cota de Piață Afectată Aproximativ 33% din piața RCA, peste 2,8 milioane de polițe active. Consecințe Sociale Creșterea tarifelor RCA cu 40-50% și scăderea încrederii în ASF. Acțiuni FACIAS Plângere penală împotriva ASF și acțiuni în instanță pentru transparență. Sursă Juridică Legea 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public.