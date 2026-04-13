Banca elvețiană Union Bancaire Privée a scăzut expunerea pe aur în portofoliile discreționare ale clienților de la aproximativ 10% la 3%, în contextul scăderilor generate de conflictul dintre SUA și Iran.

Potrivit reprezentanților, prețul aurului a fost afectat de temerile privind creșterea ratelor dobânzilor și de o lipsă de lichiditate, care i-a determinat pe investitori să vândă active pentru a acoperi pierderi din alte zone, transmite Bloomberg.

Paras Gupta, responsabil de administrarea portofoliilor discreționare în Asia, a explicat că instituția a făcut deja primii pași pentru a reconstrui pozițiile în aur după eliminarea pozițiilor dezechilibrate. Acesta a precizat că, în prezent, expunerile investitorilor instituționali și de retail sunt mai echilibrate.

Banca administrează active de aproximativ 184,5 miliarde de franci elvețieni, iar strategia actuală vizează creșterea treptată a expunerii pe aur, în special prin fonduri tranzacționate la bursă susținute de metal fizic.

Reprezentanții băncii consideră că prețul aurului ar putea ajunge la 6.000 de dolari pe uncie până la finalul anului, pe fondul cererii structurale. Printre factorii menționați se numără achizițiile băncilor centrale, îngrijorările legate de deficitele fiscale și tensiunile geopolitice.

Aurul a scăzut recent, inclusiv după ce discuțiile de pace dintre SUA și Iran s-au încheiat fără rezultat, iar Statele Unite au anunțat blocarea Strâmtorii Hormuz. De la începutul conflictului, metalul prețios a pierdut aproximativ 10% din valoare, în condițiile în care investitorii au început să acorde mai multă atenție riscurilor inflaționiste generate de creșterea prețurilor la energie.

Paras Gupta a arătat că riscul inflației se manifestă mai rapid decât alte riscuri economice, ceea ce poate pune presiune pe aur pe termen scurt. În același timp, acesta a subliniat că prognozele macroeconomice nu indică o recesiune.

Perspectivele prezentate de banca elvețiană sunt în linie cu cele ale altor instituții financiare importante, precum ANZ Banking Group Ltd. și Goldman Sachs Group Inc., care au menținut estimări optimiste privind evoluția aurului pe termen lung.

În același timp, datele arată că investitorii au început să revină pe piață după scăderile din perioada anterioară. Deținerile globale în fonduri susținute de aur au crescut cu aproximativ 20 de tone în luna aprilie, după ce în martie s-au înregistrat cele mai mari ieșiri din ultimii cinci ani.

Reprezentantul băncii a explicat că noi achiziții importante depind de o mai mare claritate în ceea ce privește evoluția evenimentelor geopolitice. Acesta a subliniat că situațiile recente nu au adus încă suficiente răspunsuri, ci mai degrabă au accentuat nevoia de claritate în perioada următoare.