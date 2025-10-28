Prețul aurului a coborât din nou sub pragul record de 4.000 de dolari pe uncie, extinzând corecțiile puternice care au debutat la finalul săptămânii trecute.

Scăderea vine în contextul în care perspectivele de rezolvare a tensiunilor comerciale dintre Statele Unite și China au redus apetența investitorilor pentru active considerate de refugiu. După o perioadă în care aurul a înregistrat o creștere agresivă și susținută, piețele par să intre acum într-o etapă de reevaluare a riscurilor.

Cotația spot a aurului a pierdut aproape 3% într-o singură zi, ajungând la aproximativ 3.990 de dolari/uncie. Această evoluție reflectă îngrijorările tot mai mari ale investitorilor că raliul record al metalului prețios a fost alimentat excesiv de așteptări privind scăderea dobânzilor în SUA și deprecierea dolarului. În ultimele luni, valul de optimism a atras un număr impresionant de speculatori de retail, ceea ce a împins piața în zona considerată supra-cumpărată de către analiști.

Chiar și în contextul scăderilor recente, aurul rămâne unul dintre activele cu cea mai bună performanță din acest an, cu o apreciere de peste 50% de la începutul lui 2025. Doar la începutul lunii curente, când cotațiile urcau agresiv de la un maxim la altul, unele dintre cele mai mari bănci de investiții americane revizuiau țintele de preț semnificativ peste nivelurile actuale, scrie Bloomberg.

Raliul spectaculos al aurului din prima parte a anului a fost alimentat de o combinație de factori: blocaje instituționale la nivelul administrației federale americane, tensiuni privind independența Rezervei Federale și temeri legate de direcția economiei globale.

Alternativa oferită de metalele prețioase la instrumentele denominate în dolari a devenit tot mai atractivă pentru investitori, mai ales într-un climat caracterizat de incertitudine geopolitică și de niveluri ridicate ale injecțiilor de lichiditate.

Analiști citați de Bloomberg aminteau că prețurile istorice ale aurului coincid adesea cu perioade marcate de pierderea credibilității politicilor monetare.

Reprezentanți ai JP Morgan Chase explicau că orice deteriorare a guvernanței Rezervei Federale se poate transmite în piață prin inflație mai ridicată, presiune pe marjele companiilor și randamente crescute la bondurile cu maturități lungi, lovind direct în dolar și stimulând migrarea investitorilor către aur.

Instituții financiare internaționale mențin totuși perspective optimiste pentru următorii ani. Goldman Sachs estima recent că o relocare de doar 1% din portofoliile de titluri de trezorerie americane către aur ar putea împinge cotațiile spre 5.000 dolari/uncie.

JP Morgan avansează un preț-țintă de 4.200 dolari/uncie, cu potențial de escaladare până la 6.000 dolari/uncie în anul 2029, în timp ce banca de investiții Jefferies a publicat un raport care ancorează aurul la 6.571 dolari/uncie, fără un termen limită definit.