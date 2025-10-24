Prețul aurului crește după două zile de scăderi, pe fondul tensiunilor globale

Prețul aurului a crescut, joi, cu peste 1%, după două zile în care scăzuse. Creșterea a venit deoarece oamenii au început din nou să cumpere aur ca investiție sigură, din cauza tensiunilor internaționale și înainte de publicarea unor date importante despre inflația din SUA.

Aurul vândut direct (spot) a urcat cu 1%, ajungând la 4.132,76 dolari pe uncie, după ce anterior atinsese cel mai mic preț din ultimele două săptămâni. Contractele pentru livrarea în decembrie au crescut cu 2%, până la 4.145,60 dolari pe uncie. Luni, aurul ajunsese la un record istoric de 4.381,21 dolari, dar apoi a avut cea mai mare scădere zilnică din ultimii cinci ani.

Vicepreședintele Zaner Metals, Peter Grant, a spus că toți factorii care au făcut aurul să crească anul acesta sunt încă valabili — adică tensiunile geopolitice, nesiguranța economică, așteptările privind scăderea dobânzilor și cumpărările mari făcute de băncile centrale. Potrivit lui, creșterea de joi s-a datorat și unor cumpărări speculative, apărute după scăderea recentă a prețului.

„Toţi factorii fundamentali care au impulsionat aurul în acest an rămân prezenţi: tensiunile geopolitice, incertitudinea economică, aşteptările de reducere a dobânzilor şi achiziţiile masive ale băncilor centrale. Creşterea de astăzi este şi rezultatul unor cumpărări speculative după corecţia recentă”, a explicat Grant.

Prețul aurului a crescut cu aproximativ 57% de la începutul anului. Creșterea a fost determinată de sancțiunile impuse de administrația Trump companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, dar și de așteptările ca banca centrală a SUA (Fed) să reducă dobânzile.

Datele despre inflația din SUA, care vor fi publicate vineri, sunt așteptate să arate o inflație de bază de 3,1% în luna septembrie.

Investitorii se așteaptă ca banca centrală a SUA (Fed) să reducă dobânda de politică monetară cu 0,25% la următoarea ședință, iar o nouă scădere ar putea veni în decembrie. Când dobânzile sunt mici, aurul — care nu aduce dobândă — de obicei își crește valoarea.

Banca JP Morgan crede că prețul aurului ar putea ajunge, în medie, la 5.055 dolari pe uncie până la sfârșitul anului 2026. Această creștere ar fi susținută de cererea mare din partea investitorilor și de cumpărările continue ale băncilor centrale, care ar putea ajunge la aproximativ 566 de tone pe trimestru anul viitor.

Pe alte piețe de metale prețioase, argintul a crescut cu 1,1%, până la 49,07 dolari pe uncie, platina cu 0,5%, până la 1.629,44 dolari, iar paladiul cu 0,4%, până la 1.453,90 dolari.