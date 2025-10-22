Manopera pentru montajul geamurilor termopan poate începe de la aproximativ 100–150 de lei pentru un geam de dimensiuni mai mici, dar prețurile cresc rapid odată cu dimensiunea ferestrei sau complexitatea lucrării.

De exemplu, montajul unei ferestre mai mari sau a unei uși termopan poate ajunge la câteva sute de lei, în funcție de necesitatea ajustării cadrului sau de modificările structurale necesare în locuință. În general, firmele specializate recomandă evaluarea fiecărui proiect înainte de a stabili un preț final, deoarece costurile pot fi influențate de mai mulți factori.

O fereastră standard din PVC alb, cu două canaturi și dimensiunea de 1200×1500 mm, are în 2025 un preț estimativ între 1.300 și 1.350 de lei. Aceasta este una dintre cele mai frecvente alegeri pentru apartamente și case, datorită raportului bun între preț și eficiența energetică.

Totuși, prețul poate varia semnificativ dacă sunt alese materiale speciale sau geamuri cu caracteristici suplimentare. De exemplu, ferestrele triplu stratificate, care oferă o izolație termică superioară, pot ajunge la prețuri între 500 și 900 de lei doar pentru geamul propriu-zis, fără montaj. În plus, geamurile securizate sau fonoizolante, ideale pentru apartamentele din zone zgomotoase, pot avea prețuri între 700 și 1.200 de lei.

Dimensiunile ferestrei și tipul acesteia joacă un rol esențial în calculul costurilor. Ferestrele fixe din PVC, cu dimensiuni standard de 100×100 cm, pot costa între 350 și 460 de lei, în timp ce feroneria specializată, cum ar fi sistemul oscilobatant ROTO NT pentru ferestre PVC, poate ajunge la aproximativ 471 de lei per set, fără TVA. Accesoriile suplimentare, cum ar fi mânerele din aluminiu sau balamalele triple pentru uși termopan, mai pot adăuga câteva sute de lei la costul total.

Pe lângă materialele alese, complexitatea montajului influențează prețul final. Uneori, este nevoie de adaptări la structură sau de lucrări suplimentare pentru etanșeizare corectă, ceea ce poate crește costurile. De aceea, specialiștii recomandă ca proprietarii să solicite oferte personalizate și să verifice recenziile furnizorilor înainte de a decide. Platformele online precum HomeRun permit identificarea rapidă a profesioniștilor din zona fiecărui client, iar pe OLX pot fi găsite anunțuri actualizate ale meșteșugarilor locali, oferind o gamă largă de opțiuni.

Este important de menționat că investiția în termopane nu reprezintă doar un cost, ci și un mod de a economisi pe termen lung. Ferestrele moderne reduc pierderile de căldură și contribuie la scăderea facturilor de energie, în special în timpul iernii. În plus, acestea pot adăuga valoare locuinței, fiind un element atractiv pentru potențialii cumpărători sau chiriași.