Prețul aurului continuă să crească pe fondul tensiunilor internaționale. Investitorii urmăresc cu atenție negocierile dintre SUA și Iran

Prețul aurului continuă să se mențină la niveluri ridicate la începutul lunii iunie, în contextul incertitudinilor geopolitice și economice care influențează piețele financiare internaționale. Evoluția metalului prețios este urmărită cu atenție de investitori, mai ales după creșterile spectaculoase înregistrate în ultimele 12 luni.

Contractele futures pentru aur cu livrare în august au deschis ședința de tranzacționare de marți, 2 iunie, la nivelul de 4.515,80 dolari pe uncie troy, în creștere cu 0,2% față de prețul de închidere de luni. În primele ore ale dimineții, cotația a continuat să urce, ajungând la 4.558,10 dolari pe uncie troy la ora 8:08 ET.

În ultimele săptămâni, piața aurului a rămas relativ stabilă, în pofida evoluțiilor aproape zilnice din Orientul Mijlociu. Investitorii par să adopte o poziție de așteptare, în speranța că noile runde de negocieri dintre Statele Unite și Iran vor produce rezultate concrete.

Printre așteptările piețelor se numără redeschiderea Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute comerciale pentru transportul petrolului la nivel mondial, precum și obținerea unui armistițiu de durată, chiar dacă doar parțial, în regiune.

În acest context, aurul continuă să fie perceput drept un activ de refugiu în perioadele marcate de tensiuni geopolitice și incertitudine economică. Datele din ultimele cinci zile arată o apreciere de 1,28% a prețului aurului, potrivit informațiilor publicate de Yahoo Finance.

Comparativ cu alte perioade de referință, evoluția metalului prețios este mixtă. Față de nivelul înregistrat în urmă cu o săptămână, prețul de deschidere al contractelor futures este mai mic cu 1,2%. Raportat la o lună în urmă, scăderea este de 2,6%.

În schimb, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, aurul afișează un avans impresionant de 37%, confirmând interesul ridicat al investitorilor pentru acest activ în contextul economic actual.

De remarcat este faptul că, la 29 ianuarie, creșterea anuală a aurului ajunsese la 95,6%, ceea ce evidențiază amplitudinea fluctuațiilor înregistrate pe această piață într-un interval relativ scurt.

Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că investițiile în aur nu sunt lipsite de riscuri. La fel ca orice alt activ financiar, aurul poate genera pierderi, iar investitorii trebuie să înțeleagă mecanismele care pot conduce la deprecierea valorii investiției.

Experții din domeniu identifică patru categorii principale de riscuri pentru cei care aleg să investească în aur: riscul de preț, riscul speculativ, costul de oportunitate și riscul de fraudă.

În actualul context de piață, atenția este concentrată în special asupra riscului de preț și asupra caracterului speculativ al investițiilor în aur.

Riscul de preț devine important mai ales pentru investitorii care cumpără aur atunci când cotațiile se află în apropierea unor maxime istorice. Specialiștii avertizează că strategia bazată pe achiziția la prețuri foarte ridicate, cu speranța unor câștiguri rapide suplimentare, poate fi dificil de susținut și implică un nivel ridicat de incertitudine.

Pe de altă parte, există și factori care continuă să susțină evoluția favorabilă a metalului prețios. Potrivit analiștilor, aurul recuperează după o perioadă îndelungată în care a avut prețuri relativ scăzute și a devenit tot mai popular ca instrument de diversificare atât pentru băncile centrale, cât și pentru investitorii individuali.

Specialiștii recomandă însă stabilirea unor așteptări realiste, o perspectivă investițională pe termen lung și o alocare echilibrată în portofoliu. În această abordare, aurul nu ar trebui privit ca o sursă de randamente spectaculoase, ci mai degrabă ca un element de stabilizare într-un portofoliu diversificat.

Managerii de fonduri atrag atenția că investițiile în lingouri, monede de aur sau fonduri tranzacționate la bursă bazate pe aur trebuie privite drept investiții speculative.

Aurul este o marfă, iar prețul său depinde de o multitudine de factori macroeconomici, politici, industriali și financiari. Mulți dintre acești factori sunt dificil de anticipat, iar unele evoluții pot fi imposibil de prevăzut.

Chiar dacă performanțele recente au fost remarcabile, aurul rămâne un activ cu un grad ridicat de impredictibilitate. Din acest motiv, experții recomandă investitorilor să țină cont de volatilitatea specifică pieței atunci când iau decizii de tranzacționare și să evite expunerea excesivă sau așteptările nerealiste privind evoluția viitoare a prețului metalului prețios.

Menținerea aurului la niveluri ridicate arată că investitorii continuă să caute active considerate sigure în perioade de incertitudine. În același timp, evoluția viitoare a prețului va depinde în mare măsură de rezultatul negocierilor geopolitice, de politica monetară globală și de apetitul investitorilor pentru activele de refugiu.

În același timp, prețurile petrolului au înregistrat o scădere marți, după ce președintele american Donald Trump a încercat să calmeze temerile investitorilor și să transmită că un acord între Washington și Teheran rămâne posibil, în ciuda tensiunilor care au reapărut în ultimele zile.

Piața petrolieră a fost influențată de noile atacuri dintre Statele Unite și Iran desfășurate în weekend, evenimente care au diminuat optimismul privind o soluție diplomatică rapidă și au alimentat îngrijorările legate de stabilitatea aprovizionării cu energie.

În acest context, declarațiile lui Donald Trump au avut rolul de a reasigura investitorii că negocierile dintre cele două state continuă și că există în continuare perspective pentru ajungerea la un acord.

Ca reacție la aceste semnale, cotațiile petrolului au coborât în ședința de tranzacționare de marți. Contractul West Texas Intermediate (WTI) cu livrare în luna iulie a scăzut cu aproximativ 1%, ajungând la 91,16 dolari pe baril. Corecția vine după o sesiune de tranzacționare extrem de puternică înregistrată luni, când petrolul american a consemnat cea mai mare creștere zilnică atât în termeni procentuali, cât și valorici, de la sfârșitul lunii aprilie.

Și petrolul Brent, considerat reperul internațional al pieței, a urmat aceeași tendință. Contractul pentru livrare în august a înregistrat o scădere de peste 1%, până la 93,82 dolari pe baril.

Declinul a survenit după ce prețul Brent atinsese anterior cel mai ridicat nivel de la începutul lunii mai, potrivit datelor furnizate de Dow Jones Market Data.