Sorin Grindeanu: Deciziile din ședința PNL confirmă suspiciunile din ultimele zile
Sorin Grindeanu a declarat că evoluțiile din ședința Partidului Național Liberal de ieri par să confirme suspiciunile pe care le-a avut în ultimele zile.
„Mie mi se pare că ceea ce s-a întâmplat aseară, fără a mă implica în deciziile lor interne, de fapt arată ceea ce am spus noi în ultimele zile. Bolojan încearcă să-și ia pe persoană fizică și PNL și USR. Atâta timp cât nu mai e domnia sa premier, nu mai trebuie să se întâmple nimic nici în USR, nici în România. Asta arată o atitudine pe care nu aș numi-o constructivă, ba din contră.”, a spus Grindeanu.
Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a declarat că apariția unui pol de dreapta în actualul context politic ar fi, în opinia sa, parte din strategia Ilie Bolojan, exprimând rezerve față de ceea ce a numit „reformiști cu reforme doar declarate, nu și realizate”.
El a afirmat, într-o intervenție la Euronews, că în perioada celor 11 luni de mandat, premierul ar fi acționat mai degrabă ca reprezentant al USR, atunci când a fost întrebat despre posibilitatea formării unui pol politic de dreapta.
„Asta cu reformiştii, cu reforme doar spuse fără a fi făcute, vă rog să lăsaţi să fiu reticent, dar pot să spun că un pol de dreapta, în acest moment, e ceva care ţine de planul lui Ilie Bolojan”, a declarat Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu a susținut că, în opinia sa, Ilie Bolojan ar fi acționat în ultimele 11 luni mai degrabă ca premier al USR decât al Partidului Național Liberal sau al întregii coaliții.
El a afirmat că rolul premierului ar fi trebuit să fie acela de a reprezenta întreaga coaliție de guvernare, nu doar o parte a acesteia, considerând că această situație a contribuit la votul covârșitor din moțiunea de cenzură.
Totodată, liderul PSD a exclus varianta formării unui guvern din care să facă parte PSD, Uniunea Democrată Maghiară din România, minoritățile naționale și parlamentari neafiliați.
„Ăsta nu e un guvern stabil, ăsta e un guvern care duce, rapid, spre căutarea unei alte variante în toamnă. Cred că trebuie să căutăm, aşa cum a spus Nicuşor Dan, (.) nu doar să fie o soluţie rapidă, să fie una şi stabilă. Asta trebuie să căutăm. Cred că fiecare dintre noi trebuie să lăsăm de la noi şi trebuie să găsim o soluţie. Orgoliile nu îşi au locul. Nimeni nu e Mesia renăscut, dintre noi toţi, de pe scena politică. Nimeni nu e de nenlocuit. Nimeni nu este în poziţia de a dicta întreaga scenă politică. Aşa că, eu cred că fiecare dintre noi trebuie să fim în această perioadă înţelepţi şi să găsim o soluţie” a spus el.
Sorin Grindeanu îl critică dur pe Ilie Bolojan: „Model economic eșuat” după căderea Guvernului
Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a lansat critici dure la adresa premierului demis Ilie Bolojan, afirmând că acesta a promovat un model economic pe care îl consideră eșuat și care și-ar fi dovedit limitele în practică.
„Asta nu o spune Sorin Grindeanu, președintele PSD, sau doar Partidul Social Democrat, 80% dintre români spun că direcția în care merge România este una greșită”, a spus Sorin Grindeanu.
Sorin Grindeanu, liderul Partidul Social Democrat, a criticat reforma administrativă promovată de cabinetul condus de Ilie Bolojan, susținând că aceasta nu poate fi considerată o reformă, ci mai degrabă o „concediere colectivă”.
„În aceste 11 luni noi am vorbit doar la nivel declarativ de reformă. Ce reformă a fost? Aia (n.r. – reforma administrativă) a fost concediere colectivă. Nu a fost reformă. Dacă mâine la Camera Deputaților se reduce numărul angajaților cu 10, e concediere, nu-i reformă.”, a punctat Grindeanu.
„Vă spun că reforma administrativă înseamnă înseamnă cu totul altceva. Înseamnă. Înseamnă uniri de UAT-uri, de comune. Reforma este digitalizare. Reforma înseamnă costuri mai puține, e adevărat, dar serviciile publice să rămână la același nivel sau poate chiar un nivel sporit.”, mai punctează acesta.
iuda *grindeanu* ne mustruluieste pe toti. un fost comunist si profitor al banilor publici se vrea un pacificator. un caracter pervers si viclean care vrea sa prfite in contiinuare – pentru el si acolitii lui, de avantaje financiare – bani publici, fara sa aiba vreo contributie efective la bunastarea tarii. un individ periculos care, impreuna cu grupul psd din jurul primaritei analfabetei din craiova, ar trebui sa fie exclusi din parlament, guvern, etc.
