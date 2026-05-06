Sorin Grindeanu a declarat că evoluțiile din ședința Partidului Național Liberal de ieri par să confirme suspiciunile pe care le-a avut în ultimele zile.

„Mie mi se pare că ceea ce s-a întâmplat aseară, fără a mă implica în deciziile lor interne, de fapt arată ceea ce am spus noi în ultimele zile. Bolojan încearcă să-și ia pe persoană fizică și PNL și USR. Atâta timp cât nu mai e domnia sa premier, nu mai trebuie să se întâmple nimic nici în USR, nici în România. Asta arată o atitudine pe care nu aș numi-o constructivă, ba din contră.”, a spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a declarat că apariția unui pol de dreapta în actualul context politic ar fi, în opinia sa, parte din strategia Ilie Bolojan, exprimând rezerve față de ceea ce a numit „reformiști cu reforme doar declarate, nu și realizate”.

El a afirmat, într-o intervenție la Euronews, că în perioada celor 11 luni de mandat, premierul ar fi acționat mai degrabă ca reprezentant al USR, atunci când a fost întrebat despre posibilitatea formării unui pol politic de dreapta.

„Asta cu reformiştii, cu reforme doar spuse fără a fi făcute, vă rog să lăsaţi să fiu reticent, dar pot să spun că un pol de dreapta, în acest moment, e ceva care ţine de planul lui Ilie Bolojan”, a declarat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a susținut că, în opinia sa, Ilie Bolojan ar fi acționat în ultimele 11 luni mai degrabă ca premier al USR decât al Partidului Național Liberal sau al întregii coaliții.

El a afirmat că rolul premierului ar fi trebuit să fie acela de a reprezenta întreaga coaliție de guvernare, nu doar o parte a acesteia, considerând că această situație a contribuit la votul covârșitor din moțiunea de cenzură.

Totodată, liderul PSD a exclus varianta formării unui guvern din care să facă parte PSD, Uniunea Democrată Maghiară din România, minoritățile naționale și parlamentari neafiliați.

„Ăsta nu e un guvern stabil, ăsta e un guvern care duce, rapid, spre căutarea unei alte variante în toamnă. Cred că trebuie să căutăm, aşa cum a spus Nicuşor Dan, (.) nu doar să fie o soluţie rapidă, să fie una şi stabilă. Asta trebuie să căutăm. Cred că fiecare dintre noi trebuie să lăsăm de la noi şi trebuie să găsim o soluţie. Orgoliile nu îşi au locul. Nimeni nu e Mesia renăscut, dintre noi toţi, de pe scena politică. Nimeni nu e de nenlocuit. Nimeni nu este în poziţia de a dicta întreaga scenă politică. Aşa că, eu cred că fiecare dintre noi trebuie să fim în această perioadă înţelepţi şi să găsim o soluţie” a spus el.

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a lansat critici dure la adresa premierului demis Ilie Bolojan, afirmând că acesta a promovat un model economic pe care îl consideră eșuat și care și-ar fi dovedit limitele în practică.

„Asta nu o spune Sorin Grindeanu, președintele PSD, sau doar Partidul Social Democrat, 80% dintre români spun că direcția în care merge România este una greșită”, a spus Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu, liderul Partidul Social Democrat, a criticat reforma administrativă promovată de cabinetul condus de Ilie Bolojan, susținând că aceasta nu poate fi considerată o reformă, ci mai degrabă o „concediere colectivă”.