Adrian Veștea riscă să fie exclus din PNL după desemnarea ca premier. Scandal uriaș în partid

Tensiunile din Partidul Național Liberal se amplifică după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru de către președintele Nicușor Dan. Surse liberale susțin că partidul ia în calcul excluderea lui Veștea, pe motiv că nominalizarea a fost făcută fără informarea și aprobarea conducerii formațiunii.

Conducerea PNL urmează să se reunească în perioada următoare pentru a analiza situația creată după nominalizarea lui Adrian Veștea în funcția de premier desemnat.

Potrivit unor surse din partid, liberalii discută inclusiv varianta excluderii lui Veștea din formațiune, considerând că acceptarea mandatului s-a produs fără consultarea structurilor de conducere ale partidului.

În acest sens, urmează să fie convocat Biroul Politic Național, însă acest for nu poate decide direct excluderea unui prim-vicepreședinte ales în Congres.

Conform Statutului PNL, Biroul Politic Național poate doar să propună sancțiunea, în timp ce decizia finală aparține Consiliului Național al partidului.

Statutul liberalilor prevede că membrii Biroului Executiv aleși în Congres pot fi demiși prin vot secret de către Consiliul Național, la propunerea președintelui partidului, a Biroului Executiv sau a cel puțin unui sfert dintre președinții organizațiilor județene.

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât Adrian Veștea ocupă funcția de prim-vicepreședinte al PNL, una dintre cele mai importante poziții din partid.

Nemulțumirea liderilor liberali este legată și de prevederile statutare privind ocuparea funcțiilor guvernamentale.

Potrivit regulamentelor interne, candidaturile pentru funcții în Guvern și în administrația publică centrală trebuie aprobate de Biroul Politic Național, la propunerea Biroului Executiv.

Surse din partid susțin că această procedură nu a fost urmată în cazul lui Adrian Veștea.

Tocmai de aceea, mai mulți lideri liberali consideră că desemnarea sa de către președintele Nicușor Dan a fost făcută în afara mecanismelor interne ale partidului.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a reacționat dur după anunțul făcut de președintele Nicușor Dan.

Liderul liberal a afirmat că nu a fost informat în prealabil despre nominalizarea lui Adrian Veștea și a catalogat decizia drept o încercare de destabilizare a partidului.

Bolojan a declarat că desemnarea reprezintă „un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL”.

Declarația vine într-un moment în care partidul este profund divizat între susținătorii și contestatarii noului premier desemnat.

Desemnarea lui Adrian Veștea a generat reacții puternice în interiorul formațiunii.

O parte dintre liderii liberali au cerut măsuri dure împotriva acestuia, inclusiv excluderea din partid, în timp ce alți reprezentanți ai PNL și-au exprimat sprijinul pentru premierul desemnat.

În următoarele zile, conducerea partidului va trebui să decidă dacă merge mai departe cu procedura de sancționare și dacă va convoca Consiliul Național pentru o decizie privind viitorul politic al lui Adrian Veștea.