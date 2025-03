Lisa Jane Smith, autoarea seriei „The Vampire Diaries”, a murit

Lumea literară este în doliu după pierderea scriitoarei Lisa Jane Smith, cunoscută pentru celebra serie The Vampire Diaries, care a încântat milioane de cititori din întreaga lume. Această pierdere a fost confirmată de partenera sa, Julie Divola, și de sora sa, Judy Clifford.

Autoarea s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani, după o luptă de un deceniu cu o boală autoimună rară. În ciuda succesului profesional, viața personală a fost marcată de o bătălie tăcută cu o boală cumplită. În anul 2015, ea a fost internată de urgență și pusă pe ventilator după ce granulomatoza cu poliangiită i-a afectat multiple organe, inclusiv rinichii și inima, dar spiritul ei de luptătoare nu a cedat.

Despre Lisa Jane Smith

Lisa Jane Smith, născută pe 4 septembrie 1958 în Walnut Creek, California, a fost o sursă de inspirație pentru mulți, avându-și rădăcinile în pasiunea sa pentru literatură, pe care a dobândit-o de la profesoara sa de engleză din liceu, Zoe Gibbs. La Universitatea din California, ea a studiat psihologia, iar mai târziu a obținut calificări de pedagog la Universitatea de Stat din San Francisco.

Cu toate că a început să predea în 1986, inima ei aparținea scrisului, iar în doar trei ani, a făcut pasul decisiv de a se dedica pe deplin carierei literare. Prima sa carte, The Night of the Solstice (1987), a fost începutul unei cariere remarcabile. A continuat să își lase amprenta asupra literaturii pentru tineri adulți cu trilogii ca The Secret Circle, The Forbidden Game și Dark Visions.

The Vampire Diaries a cucerit milioane de oameni

Desigur, succesul mondial a venit odată cu lansarea The Vampire Diaries în 1991. Acesta a fost începutul unei povești care avea să capteze imaginația cititorilor din întreaga lume și să dea naștere unei francize de succes, inclusiv unui serial TV de mare audiență. Seria a avut un impact uriaș, iar vânzările au explodat în mijlocul anului 2000, când vampirii au revenit în forță pe piața literară.

Deși Lisa Jane Smith a avut parte de o relație complicată cu drepturile de autor și cu evoluția poveștilor pe care le-a creat, rămâne o figură importantă și iubită în rândul fanilor. În anul 2014, ea a revenit în forță, publicând continuări ale poveștilor sale prin Kindle Worlds, aducând din nou în prim-plan personajele care au cucerit inimile cititorilor.