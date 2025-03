Cauza morții ar fi fost o afecțiune cardiacă de care actrița suferea de câțiva ani, scrie presa americană.

Într-o postare pe pagina de Instagram a mamei lor, fiicele actriței au scris: „Dragi prieteni de pe Facebook/Instagram ai Carolei D’Andrea. Aici sunt @andreadoven , @robinmorse708 și Hilary @hilaryhigh , fiicele lui Carole. Vă scriem pentru a vă anunța că mama noastră iubită a murit acasă, în pace, din cauza unei insuficiențe cardiace”.

„Trecem printr-o mare suferință, dar ne bucurăm că am fost alături de ea în ultimele clipe. A dus boala cu tărie, fără să se plângă și spunea că este pregătită să treacă ”dincolo”, se spune în mesajul fiicelor actriței.

„Ne-a spus de multe ori în ultimele ei zile că a dus o viață minunată, ca mamă, bunică, actriță și profesoară”, a continuat mesajul lor, potrivit People.

La 16 ani a ales actoria și a plecat la New York

D’Andrea s-a născut pe 28 august 1937 în Altoona. Potrivit The Hollywood Reporter, a absolvit liceul din zona Altoona, unde era și majoretă.

La vârsta de 16 ani, a refuzat o bursă la Universitatea Penn State și a ales actoria, plecând la New York, după ce părinții ei au murit într-un accident de mașină. După ce a jucat rolul Velmei în producția lui Jerome Robbins ”West Side Story”, în septembrie 1957, la Winter Garden Theatre, D’Andrea a fost angajată pe Broadway, în 1959, unde a jucat în mai multe spectacole.

A jucat și în ​​producția originală de pe Broadway și în adaptarea cinematografică

Potrivit ”The Hollywood Reporter”, cartea lui Greg Lawrence din 2001, ”Dance With Demons: The Life of Jerome Robbins” relatează că D’Andrea a fost înlocuită în ultimul moment de Lane Bradbury. În 1961 a reluat rolul Velmei, de data aceasta în filmul ”West Side Story”, regizat de Jerome Robbins și Robert Wise.

Alături de Tommy Abbott, William Bramley, Tony Mordente, Jay Norman și David Winters, D’Andrea se numără printre actorii care au apărut atât în ​​producția originală de pe Broadway, cât și în adaptarea cinematografică, potrivit IMDb.

”West Side Story”, un film memorabil distins cu 10 premii Oscar

Distins cu 10 Oscaruri, musicalul lui Robert Wise este la fel de celebru pentru publicul cinefil cum este ”Romeo şi Julieta” pentru dramaturgie. Într-un cartier New Yorkez, două bande de adolescenţi, The Sharks şi The Jets, se înfruntă pentru supremaţie. Maria, sora şefului bandei The Sharks, se îndrăgosteşte de Tony, din banda rivală. Ceea ce urmează este o poveste de dragoste imposibilă şi memorabilă, pe ritmuri de salsa şi balet, într-o lume vulnerabilă, ca şi cea de astăzi.