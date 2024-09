Filmul „Trei kilometri până la capătul lumii” este propunerea României pentru Premiile Oscar 2025

Luni, Centrul Național al Cinematografiei a anunțat că cel mai recent film al lui Emanuel Pârvu, „Trei kilometri până la capătul lumii” („Three Kilometres to the End of the World”), este candidatul României pentru premiile Oscar din 2025, la categoria „Cel mai bun lungmetraj internațional”. Selecția a fost făcută de o comisie formată din experți din domeniul cinematografic, printre care Gabriela Albu – producător și consultant, Ruxandra Ghițescu – regizor, Andrei Tănăsescu – selecționer de festivaluri, Alexandru „Doru” Spătaru – scenarist și director de imagine, și Octav Chelaru – regizor.

Conform Comisiei de Selecție, „Trei kilometri până la capătul lumii”, regizat de Emanuel Pârvu, se bucură de o vizibilitate considerabilă și de apreciere în cadrul festivalurilor internaționale, având un palmares remarcabil, incluzând premii precum Queer Palm la Cannes și Inima Sarajevo. Aceste succese, alături de recunoașterea din partea unor cineaști importanți, sporesc șansele filmului de a se remarca la Oscaruri.

”Filmul reuşeşte să captiveze prin complexitatea personajelor, iar locul ales pentru amplasarea poveştii asigură o perspectivă specifică şi distinctă în rândul candidaţilor. Prin nuanţe subtile, pelicula sondează probleme contemporane, aducând o contribuţie valoroasă la discuţiile actuale. Cu o majoritate de voturi, Comisia de Selecţie a considerat că „Trei kilometri până la capătul lumii” este cea mai potrivită alegere pentru a reprezenta România la Oscaruri în acest an, datorită impactului său emoţional şi capacităţii de a rezona cu un public internaţional”, mai arată comisia, potrivit News.ro.

A luat Queer Palm la Cannes

Filmul „Trei kilometri până la capătul lumii” a avut premiera în cadrul Competiției Oficiale a Festivalului de la Cannes, unde a fost onorat cu premiul Queer Palm.

Ulterior, a fost prezentat la festivaluri precum Karlovy Vary, Ierusalim – unde a câștigat Premiul pentru cel mai bun regizor, și Sarajevo, unde a fost distins cu Premiul Cineuropa și Trofeul Festivalului pentru cel mai bun film. Premiera națională a avut loc la Cluj, în cadrul TIFF, și ulterior la festivalul Anoni.

În rolurile principale îi regăsim pe Ciprian Chiujdea, Bogdan Dumitrache și Laura Vasiliu. Din distribuție mai fac parte Valeriu Andriuță, Ingrid Micu-Berescu, Adrian Titieni, Vlad Brumaru și Vlad Ionuț Popescu.

„Trei kilometri până la capătul lumii” este o producție a Asociației FamArt, co-produs de FamArt Films Production și realizată cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei.

În prezent, filmul poate fi vizionat în București în cadrul Retrospectivei Anonimul, iar lansarea în cinematografele din România este programată să înceapă pe 11 octombrie, fiind distribuit de Independența Film. De vânzările internaționale se ocupă Goodfellas.

Academia Americană de Film va anunța lista scurtă pentru nominalizările la Oscar 2025 pe 17 decembrie 2024, iar selecția finală va fi făcută publică pe 17 ianuarie 2025. Cea de-a 97-a ediție a Premiilor Oscar va avea loc pe 2 martie 2025, la Los Angeles.