Jennifer Lopez a depus o cerere de divorț după 2 ani de căsnicie cu Ben Affleck

TMZ, US Weekly și People Magazine au confirmat că Jennifer Lopez și Ben Affleck divorțează după luni de speculații. Marți, la a doua aniversare a nunții lor din Georgia, Lopez a depus o cerere de divorț la Curtea Superioară din Los Angeles, potrivit TMZ. US Weekly a confirmat acest lucru.

Lopez a depus o cerere pro per, ceea ce înseamnă că s-a reprezentat singură, fără un avocat, potrivit rapoartelor. Potrivit înregistrărilor din instanță, ea a renunțat la pensia alimentară pentru soț și dorește ca judecătorul să invalideze pretențiile lui Affleck. Ea a spus că s-au despărțit pe 26 aprilie.

Lopez și Affleck s-au cunoscut în „Gigli” și și-au anunțat relația în 2002. S-au logodit în noiembrie, dar s-au despărțit în 2004. Interviurile ulterioare au dezvăluit că Lopez și Affleck au dat vina pe atenția mass-media pentru despărțirea lor.

După despărțire, vedetele s-au căsătorit și au făcut copii cu alți oameni. Lopez are gemenii Max și Emme cu Marc Anthony. Jennifer Garner are trei copii cu Affleck: Violet, Seraphina și Samuel. După despărțirea ei de Alex Rodriguez, Lopez și Affleck s-au reunit în 2021. La împlinirea vârstei de 52 de ani, în iulie, cântăreața a anunțat pe Instagram refacerea idilei lor.

Cuplul și-a făcut tatuaje asortate

În aprilie 2022, Lopez și-a anunțat a doua logodnă în buletinul ei informativ On the JLo. S-au căsătorit în Vegas în iulie. O nuntă mai formală și elegantă a fost făcută în august, în același an. Cuplul și-a făcut tatuaje asortate și a participat la spectacole de premiere, premiere de film și Met Gala în timpul romantismului lor. Aventura lor a inspirat ultimul album al lui Lopez, „This Is Me…. Now,”

Aparițiile separate ale lui Lopez și Affleck la evenimente cheie în luna mai au stârnit zvonuri de divorț. Affleck și Lopez au participat separat la „The Roast of Tom Brady” de pe Netflix și la Met Gala.

Us Weekly a susținut că există probleme de relație, iar o sursă a informat People că Affleck a trăit separat de Lopez în timp ce filma „The Accountant 2”. Lopez și-a anulat turneul din SUA din vara anului 2024.

„Jennifer își ia o pauză pentru a fi alături de copiii ei, de familie și de prietenii apropiați”, se arată în buletinul ei informativ.

Potrivit People, Lopez și Affleck erau „concentrați pe viețile lor separate” și nu aveau „niciun plan de vară împreună”.