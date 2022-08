Prima ceremonie a avut loc în Las Vegas. La o lună distanță după ce s-au căsătorit, Ben Affleck și Jennifer Lopez au ales să celebreze încă o dată marele eveniment, dar de data aceasta în fața prietenilor și a familiei. Cei doi au făcut nunta ieri, în Georgia, la una din proprietățile deținute de Ben, iar la eveniment au putut participa doar cele mai apropiate persoane ale îndrăgitului cuplu, notează People.

Ceremonia a avut loc pe o proprietate care valorează aproape 9 milioane de dolari din Georgia. Casa a fost frumos decorată, la fel și locația unde a avut loc evenimentul. A fost ridicat un cort uriaș, alb, iar până la el a fost pus un covor alb, pe care au pășit mirii.

Jennifer Lopez and Ben Affleck with family at their wedding pic.twitter.com/CMd9yC4XGJ

— Bennifer Updates (@BenniferUpdates) August 21, 2022