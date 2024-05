Tensiuni între Ben Affleck și Jennifer Lopez

Viziunile diferite ale lui Ben Affleck și Jennifer Lopez pot provoca o ruptură în căsnicia lor, spun surse pentru revista People.

Cele două vedete, care s-au căsătorit în 2022, după ce și-au reluat idila la două decenii după ce au renunțat la o logodnă anterioară, locuiesc în prezent separat în Los Angeles, pe fondul tensiunilor dintre ei.

În weekend au fost fotografiați zâmbind împreună și au continuat să își poarte verighetele în public, deși mai multe surse au indicat că există o tensiune reală în relația lor.

„Au abordări foarte diferite când vine vorba de atenția mediatică. Ben urăște toată atenția și îl face să se simtă foarte inconfortabil. Jennifer a avut întotdeauna o abordare diferită”, spune o persoană din interior.

O sursă din industria cinematografică spune că Affleck, în vârstă de 51 de ani, a fost „întotdeauna impresionat” de etica de muncă și de succesul lui Lopez în industrie, însă „a împărtăși mereu viața ei nu este stilul lui”.

„Chiar dacă admiră acest lucru la ea, nu îl face fericit și provoacă stres în viața lui și apoi în a ei. Nu există nicio îndoială că stilurile lor diferite se ciocnesc”, adaugă sursa respectivă.

Affleck nu se simte confortabil în centrul atenției

O a treia sursă, din lumea muzicală, spune că Lopez, 54 de ani, „are nevoie de această atitudine, dar Affleck pur și simplu nu se simte confortabil cu ea”.

„După un timp, acest lucru provoacă tensiuni în relația lor”, spune sursa. „El este mai introspectiv și mai retras. Ei îi place să-și deschidă inima în fața fanilor ei și a lumii. Acest lucru îi face să fie considerabil de diferiți și a fost dificil în relația de zi cu zi.” „Întotdeauna au existat ciocniri în ceea ce privește stilul lor, modul în care tratează problemele, dar nimic nu a oprit dragostea lor de-a lungul anilor”, mai spune sursa. „Aceasta este o poveste de dragoste grozavă”.

Artista se pregătește de un turneu și lansarea noului ei film

Jennifer Lopez, care se pregătește de un turneu și de lansarea noului ei film SF Atlas pe Netflix, a debutat recent un album, This Is Me … Now, și un film care a fost inspirat de idila ei cu Ben Affleck. Odată cu acesta a venit și un documentar, intitulat The Greatest Love Story Never Told, la care Affleck a participat și a vorbit despre căsnicia lor.

Actorul, care are trei copii cu fosta soție Jennifer Garner, a spus despre el și Lopez că sunt „doi oameni cu tipuri diferite de abordări care încearcă să învețe să facă compromisuri”.

În același timp, Lopez, care are doi copii cu fostul soț Marc Anthony, a recunoscut în documentar că nu credea că Affleck era „foarte confortabil cu mine făcând toate astea”.