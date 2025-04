Jennifer Lopez a anunțat că va reveni în fața fanilor internaționali pentru câteva spectacole speciale, subliniind că a trecut prea mult timp de la ultima întâlnire cu publicul său și că se așteaptă o vară de neuitat.

Jennifer Lopez va vizita mai multe orașe importante din Europa

Spectacolul din capitala României este parte integrantă a turneului internațional „Up All Night Live”, care va debuta pe 1 iulie în Antalya, Turcia. Turneul include mai multe orașe importante din Europa și Orientul Mijlociu: Istanbul (4 iulie), Sharm el Sheikh (6 iulie), Madrid, Barcelona, Varșovia, Budapesta, Abu Dhabi și Erevan, semnalând o revenire în forță a artistei pe marile scene internaționale.

„Pentru toți fanii mei internaționali, voi susține câteva spectacole selecte în această vară. Abia aștept să mă întorc și să vă revăd pe toți. A trecut prea mult timp! Va fi o vară extraordinară”, a transmis Jennifer Lopez pe Instagram.

Jennifer Lopez s-a născut pe 24 iulie 1969, în New York, și a devenit rapid un nume marcant în industria divertismentului mondial. De-a lungul unei cariere impresionante, care se întinde pe mai bine de două decenii, artista a excelat nu doar în muzică, ci și în film, modă, televiziune și afaceri, devenind un adevărat simbol al succesului și al versatilității.

J.Lo și-a început cariera în anii ’90

Jennifer Lopez, cunoscută și sub numele de J.Lo, și-a început cariera în anii ’90. A devenit rapid un fenomen internațional odată cu lansarea primului său album în 1999, care a inclus hituri precum „If You Had My Love” și „Waiting for Tonight”. De-a lungul carierei, artista a vândut peste 80 de milioane de discuri în întreaga lume și a avut un parcurs de succes în industria cinematografică, cu numeroase roluri în filme de top.

Pe lângă cariera muzicală și actoricească, Jennifer Lopez s-a remarcat și ca dansatoare, producătoare și antreprenoare, consolidându-și statutul de simbol global în divertisment.

În ceea ce privește locația concertului de la București, cel mai probabil spectacolul va avea loc pe Arena Națională, însă până în prezent nu au fost inițiate discuții cu Primăria Capitalei pentru închirierea spațiului.

Fanii din România așteaptă cu nerăbdare revenirea lui J.Lo pe scenă, mai ales că artista nu a mai susținut concerte în țara noastră în ultimii ani. Turneul „Up All Night Live” promite un spectacol dinamic, plin de energie și emoție, în stilul inconfundabil al vedetei americane.