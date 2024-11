Alegeri SUA. Într-o atmosferă de polarizare intensă și de competiție strânsă, America se pregătește să aleagă al 47-lea președinte al său, într-un scrutin crucial pentru viitorul țării. Marți, 5 noiembrie, voturile americanilor vor decide între vicepreședinta democrată Kamala Harris și fostul președinte republican Donald Trump, într-o competiție ce se desfășoară sub semnul tensiunilor sociale și al acuzațiilor de manipulare electorală.

Aproximativ 240 de milioane de americani sunt așteptați la urne pe 5 noiembrie, ziua în care își vor alege președintele, o parte din senatori și membrii Camerei Reprezentanților, într-un scrutin considerat unul dintre cele mai tensionate din istoria Statelor Unite.

Kamala Harris, vicepreședinta democrată, și Donald Trump, fost președinte republican, sunt principalele figuri din această competiție acerbă, în contextul unui electorat profund polarizat. În întreaga țară, secțiile de votare s-au deschis treptat, iar cele de pe Coasta de Est au început să primească alegători chiar de la prânz.

Pe lângă votul anticipat al unui număr record de cetățeni – peste 70 de milioane –, sistemul electoral american unic va juca un rol decisiv în determinarea câștigătorului.

În acest context, prezența la vot și rezultatele în cele șapte state esențiale pentru stabilirea președintelui vor fi esențiale, fiecare vot având o importanță strategică în cursa pentru cele 270 de voturi din colegiul electoral.

Sistemul de vot din Statele Unite este unic și diferit de majoritatea sistemelor electorale din alte țări. Alegerea președintelui american nu se bazează doar pe votul popular direct, ci și pe un sistem de vot indirect, în care fiecare stat deține un număr fix de mari electori.

În majoritatea statelor, candidatul care câștigă votul popular din statul respectiv primește toți electorii săi, iar aceste voturi indirecte din cadrul colegiului electoral decid, în final, președintele.

Cursa prezidențială din 2024 între Kamala Harris și Donald Trump depinde de obținerea unui număr minim de 270 din cei 538 de mari electori disponibili. În mod special, în două state – Maine și Nebraska – voturile marii electorilor se alocă printr-o metodă de reprezentare proporțională.

Acest lucru ar putea determina o dinamică electorală interesantă în condițiile unui scor electoral foarte strâns. În plus, deși electorii sunt așteptați să sprijine candidatul care a câștigat în statul lor, nu există o obligație legală clară în acest sens, astfel că aceștia ar putea vota în mod neașteptat pentru tabăra adversă.

Ultimele sondaje naționale arată că scorul între Donald Trump și Kamala Harris este extrem de strâns, ceea ce face ca cele mai mici diferențe de procente să joace un rol semnificativ în statele cheie.

Analizele realizate de The Hill și Decision Desk HQ arată că Harris și Trump sunt la egalitate, fiecare având un sprijin de aproximativ 48,3% din intențiile de vot. Modelul de predicție de la The Hill indică un ușor avantaj pentru Donald Trump, cu o probabilitate de 54% să câștige președinția, dar micile avantaje în statele „swing” sunt încă neconcludente.

Conform unui sondaj al The New York Times și Siena College, publicat recent, Kamala Harris are un sprijin de 49% în statele Nevada și Wisconsin și 48% în Carolina de Nord și Georgia, în timp ce Trump se bucură de un suport de 46% în aceleași state, dar are un avantaj semnificativ în Arizona, cu 49%.

Michigan și Pennsylvania, două dintre cele mai importante state, sunt într-o situație de egalitate, Harris și Trump având procente aproape identice, de 47% și 48%.

Aceste date scot în evidență o cursă foarte strânsă în care fiecare vot contează, și chiar și micile fluctuații de susținere în cele șapte state pivot vor avea un impact decisiv asupra rezultatului.

Echipa de campanie a Kamalei Harris a transmis luni că se „așteaptă pe deplin” ca republicanul să își revendice victoria înainte de finalul procesului de numărare a voturilor.

Ian Sams, purtător de cuvânt al candidatei democrate, a comentat această posibilitate ca fiind „un semn de slăbiciune și teamă de înfrângere,” subliniind că o astfel de strategie „nu va avea succes.”

Statele Michigan, Pennsylvania și Wisconsin, considerate în mod tradițional un „Zid Albastru” democrat, joacă un rol crucial în contextul unei prezențe masive la vot și al incertitudinii mari în privința rezultatelor finale.

Vorbind la ultimul său miting de campanie din Philadelphia înainte de ziua alegerilor, luni seara, vicepreședinta Kamala Harris a spus că echipa ei este „optimistă și entuziasmată” – dar a îndemnat alegătorii să își facă vocile auzite, spunând că Pennsylvania ar putea „decide rezultatul” alegerilor.

Odată cu apropierea nopții electorale, principalele rețele de televiziune americane, inclusiv ABC, CBS, NBC și CNN, se pregătesc să transmită rezultatele. Însă absența rezultatelor oficiale pentru o perioadă de câteva zile a ridicat temeri privind dezinformarea și posibilele tensiuni sociale.

În plus, procedurile de vot și de numărare variază considerabil de la un stat la altul. Statele Pennsylvania și Wisconsin, ambele decisive, nu vor începe numărarea voturilor anticipate decât în ziua alegerilor, ceea ce ar putea întârzia anunțarea rezultatelor finale.

De asemenea, măsurile de securitate sunt sporite pe tot teritoriul SUA, autoritățile locale anticipând tensiuni și proteste după încheierea votului.

În Statele Unite, tradiția deschiderii urnelor la miezul nopții este menținută cu strictețe de localitatea Dixville Notch, New Hampshire. Aflată aproape de granița cu Canada, această mică așezare rurală are doar șase alegători.

Aceasta își deschide secția de votare înainte de toți ceilalți. Procesul electoral începe la ora 00:00 fix.

Alegătorii își exercită dreptul de vot într-o ceremonie rapidă. Secția se închide imediat după ce ultimul buletin este depus în urnă.

Această tradiție, care a început în anul 1960, oferă o primă privire asupra preferințelor electorale din cadrul alegerilor prezidențiale americane.

De-a lungul anilor, votul din Dixville Notch a atras o atenție disproporționată. A devenit un simbol al zilei de alegeri în SUA.

De data aceasta, rezultatul a fost inedit. Au fost trei voturi pentru Donald Trump și trei pentru Kamala Harris.

Acest rezultat marchează un echilibru simbolic între cele două tabere politice. El prevesteste o competiție strânsă la nivel național.

Preocupările legate de posibilele violențe post-electorale au crescut. Comercianții au început să își ia măsuri de precauție suplimentare. Reacțiile față de rezultatele scrutinului i-au determinat să acționeze. Aceștia doresc să protejeze afacerile în cazul unor incidente.

Numeroase magazine din Washington și alte orașe americane și-au baricadat vitrinele în anticiparea unor posibile tulburări sociale. Autoritățile au mobilizat forțe de securitate suplimentare pentru alegeri. De asemenea, agenții electorali au primit dispozitive de alarmă. Aceste dispozitive vor permite agenților să alerteze autoritățile în caz de urgență. Vicepreședinta Kamala Harris va petrece noaptea alegerilor la Universitatea Howard.

Aceasta este un simbol central al elitelor de culoare. Harris a transmis un mesaj clar despre numărarea voturilor.

Ea a subliniat importanța răbdării în procesul electoral. Această noapte este crucială pentru democrație și stabilitate.

