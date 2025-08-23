Horoscopul nu este întotdeauna doar sclipici și surprize plăcute. Unele zodii ascund în spatele farmecului lor trăsături care pot stârni conflicte, rivalități sau mici drame în viața de zi cu zi. De la tendința de manipulare la încăpățânare și gelozie, fiecare semn zodiacal are și latura sa mai întunecată, iar uneori, aceste trăsături devin cu adevărat… parșive.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

trăsături negative: agresivitate;

Berbecii pot deveni rapid răi și agresivi atunci când sunt provocați. Au un temperament iute și sunt cunoscuți pentru izbucnirile lor de furie, reacționând adesea fără să se gândească.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

trăsături negative: manipulare;

Gemenii sunt adesea percepuți ca fiind schimbători și greu de înțeles, iar acest comportament poate fi interpretat ca manipulativ.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

trăsături negative: gelozie, posesivitate;

Scorpionii sunt adesea considerați cea mai „rea” zodie din întregul zodiac. Nativii acestei zodii sunt cunoscuți pentru intensitatea și pasiunea lor, dar aceste trăsături pot lua adesea forme mai întunecate. Sunt extrem de geloși și posesivi, iar când se simt trădați, pot deveni răzbunători și manipulativi.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

trăsături negative: nemilos;

Capricornii sunt nemiloși și orientați spre obiective, iar modul lor dur de a comunica poate provoca cu ușurință sentimente rănite.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

trăsături negative: distanțare emoțională;

Vărsătorii pot părea distanți din punct de vedere emoțional și pot fi imprevizibili în comportamentele lor, ceea ce poate crea confuzie în relații.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

trăsături pozitive: fidelitate;

Taurii sunt genul de om pe care știi că te poți baza mereu. Sunt înțelegători, fideli și de încredere. Sunt acolo oricând ai nevoie de ei și își protejează cu devotament cei dragi.

Pești (19 februarie – 20 martie)

trăsături pozitive: compasiune;

Peștii sunt plini de compasiune. Sunt sensibili la nevoile celor din jur și sunt dispuși să ajute fără a aștepta ceva în schimb.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

trăsături pozitive: grijă față de cei dragi;

Racii sunt extrem de atașați de familie și de cei dragi, fiind dispuși să facă orice pentru a-i proteja și a-i vedea fericiți. Sufletul lor curat se reflectă în dorința de a crea un mediu armonios și sigur pentru toți cei din jurul lor.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

trăsături pozitive: justiție;

Balanțele sunt dedicate corectitudinii și armoniei. Rar le vei vedea nepoliticoase cu cineva. Dacă observă un conflict între doi prieteni sau membri ai familiei, ar putea chiar să preia asupra lor responsabilitatea de a rezolva problema și de a face ceea ce este corect pentru toți cei implicați.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

trăsături pozitive: optimism;

Săgetătorii sunt cunoscuți pentru optimismul lor și pentru dorința de a ajuta pe ceilalți. Fiecare lovitură pe care au primit-o a fost un pas înainte pentru ei. Momentele grele le-au oferit lecții, iar astăzi sunt printre cei care au un suflet mare și pot fi prietenii de care ai nevoie în viața ta.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

trăsături negative: încăpățânare;

Taurii pot fi extrem de încăpățânați în relațiile lor, ceea ce poate duce la conflicte.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

trăsături negative: sensibilitate excesivă;

Racii pot deveni extrem de sensibili și pot interpreta greșit intențiile celor din jur, ceea ce poate duce la conflicte.

Leu (23 iulie – 22 august)

trăsături negative: orgoliu;

Leii tânjesc după atenția și laudele celor din jur. Dacă nu primesc aprecierea dorită, pot deveni manipulatori sau răzbunători.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

trăsături negative: criticism excesiv;

Fecioarele pot fi extrem de critice și pot avea așteptări nerealiste de la cei din jur, ceea ce poate duce la tensiuni.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

trăsături negative: indecizie;

Balanțele pot fi indecise și pot evita conflictele, chiar și atunci când este necesar, pentru a menține armonia.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

trăsături negative: nepăsare;

Săgetătorii pot fi directi și pot spune lucruri fără a se gândi la cum vor afecta pe ceilalți, ceea ce poate fi perceput ca lipsa bunului-simț.

