Ce se poarta în 2023 in domeniul nuntilor? Mai sunt florile naturale la mare cautare? Ce isi doresc cuplurile de la un organizator de nunti? Sunt doar cateva dintre intrebarile la care am primit raspunsuri din partea celebrilor organizatori ai nuntilor lui Jennifer Lopez, a lui Brad Pitt si a Premiilor Oscar – Colin Cowie, Edgardo Zamora, Gideon Hermosa.

Ziua nuntii este un moment unic si plin de incarcare emotionala atat pentru miri, cat si pentru noi care suntem alaturi de ei la fiecare pas. Zi de zi raspundem provocarilor si ne imbunatatim calitatile necesare pentru o mai buna planificare si organizare a nuntilor, ne asiguram ca echipa noastra detine toate cunostintele si expertiza necesara pentru a le oferi mirilor un moment unic.

La Nunta pe Plaja performanta este importanta, tocmai de aceea prezenta consultantilor nostri la evenimente internationale este esentiala in imbunatatirea serviciilor pe care le oferim. Conferintele si Galele internationale desfasurate la Madrid, Paris si Istanbul au adus in prim plan tendintele pentru wedding design in 2023.

In cadrul acestora am aflat raspunsul la intrebarile viitorului in materie de evenimente si ne bucuram ca prezenta noastra acolo se va reflecta in modul in care organizam nuntile viitoare.

In aceasta perioada am invatat de la 9 dintre cei mari wedding designeri organizatori ai lumii, cei care au organizat nuntile pentru Brad Pitt, Angelina Jolie, care dicteaza directiile pentru Premiile Oscar si multiple evenimente celebre la Hollywood.

Creatiile propuse pentru nuntile din 2023 pe care le-au prezentat ne-au inspirat si au subliniat, inca o data ca performanta se face prin munca.

Consultantii nostri au stat de vorba cu primii dintre wedding designerii lumii in organizarea nuntilor si au aflat ce se poarta anul viitor, ce e nou si in ce directie se indreapta evenimentele din 2023.

Personalizarea evenimentului este foarte importanta, deoarece creeaza unicitate. Este imperios necesar sa cunoastem cuplurile, sa stam de vorba cu ei, sa ii ajutam sa inteleaga ceea ce isi doresc si ce ii reprezinta pentru a le putea organiza o nunta de neuitat. Design-ul arhitectural contemporan, care in 2023 este definit prin linii simple, minimalism, rafinament si eleganta. Palete monocromatice si abundenta de flori. Aranjamentele florale sunt inca foarte importante si relevante in decor, dar in 2023 se merge pe o singura culoare, pentru a crea un stil rafinat si minimalist. Flori suspendate. Florile sunt prezente la orice eveniment, dar in 2023 primeaza aranjamentele in stil candelabru, cele care curg din tavan. Destinatii exotice pentru nunti. Climatul cald, tropical se afla in tendinte si mirii inclina spre o locatie insorita, pe plaja. Astfel transforma nunta intr-o mini vacanta memorabila pentru ei si invitati.

Congresele internationale si conferintele din intreaga lume reprezinta un pilon esential pentru nuntapeplaja.ro in evolutia noastra ca agentie full-service. Investim timp si efort pentru a seta tendintele in industria nuntilor, astfel ca perechile de miri, care apeleaza la serviciile noastre se bucura de servicii unice si exclusiviste.

Nunta pe Plaja este o agentie full service (ceremonii, meniuri, servicii foto-video, muzica, décor, tot ceea ce e necesar pentru ziua nuntii) pentru organizarea nuntilor in 12 tari de destinatie ale lumii. Cu peste 700 de evenimente, de 7 ani activeaza pe piata din Romania si din Europa si transforma vise in realitate pentru miri din intreaga lume.