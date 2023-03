Filmul „Everything Everywhere All at Once” nu a avut adversar, la gala care a avut loc la Los Angeles, fiind de departe marele câştigător al serii obținând şapte premii Oscar, inclusiv trofeele pentru „cel mai bun film”, „cea mai bună actriţă”, „cel mai bun regizor”, „cel mai bun montaj”, „scenariul original”, în faţa „The Fabelmans”, „The Banshees of Inisherin” sau „Tar”.

Cea de-a 95-a ediţie a ceremoniei de la Hollywood a onorat apariţia unei noi gărzi care priveşte spre viitor şi îndrăzneşte să fie originală fără nostalgie sau clasicism.

The Fabelmans a fost omis

Votanţii din acest an au omis „The Fabelmans”, de Steven Spielberg, „Tar” sau povestea unei prietenii din „The Banshees of Inisherin”. Nici „Elvis” al lui Baz Luhrmann nu a fost apreciat.

La nouă ani după ce a dispărut de pe marele ecran, starul Brendan Fraser din „The Mummy” a fost recompensat cu Oscarul pentru cel mai bun actor pentru interpretarea sa din „The Whale”.

Surpriza a fost Sarah Polley

Pe de altă parte, Sarah Polley a creat surpriza câştigând Oscarul pentru „cea mai bună adaptare” cu „Women Talking”. Regizoarea şi scenarista canadiană şi povestea ei feministă i-a suflat trofeul producţiei „All Quiet on the Western Front”.

„Miriam Toews a scris un roman esenţial despre un act radical de democraţie în care oamenii care nu sunt de acord cu o problemă reuşesc să stea împreună într-o cameră şi să găsească o cale împreună, fără violenţă. Ei fac acest lucru nu doar vorbind, ci şi ascultând. Ultima frază este rostită de o tânără nou-născutului ei: „Povestea ta va fi diferită de a noastră”. Este o promisiune, un angajament şi o ancoră”, a spus câştigătoarea.

În ciuda performanţei acustice copleşitoare a lui Lady Gaga şi a concurenţei din partea Rihannei, statueta pentru cea mai bună melodie originală i-a revenit cântecului „Natu, Natu”, titlul emblematic al filmului indian „RRR”.

Nimic nou pe frontul de Vest – cel mai bun lungmetraj internaţional

Adaptarea germană a clasicului film anti-război al lui Erich Maria Remarque despre Marelui Război în Occident, „All Quiet on the Western Front” a câştigat Oscarul pentru cel mai bun lungmetraj internaţional. Filmul lui Edward Berger, o producţie originală Netflix, a adus un omagiu compatriotului său elveţian, mentor şi prieten, Florian Hoffmeister, director de imagine al „Tar”.

Ceremonia a început în forţă pentru favoritele serii „Everything Everywhere All At Once”. Fosta vedetă din „Indiana Jones”, Ke Huy Quan, care a întors spatele Hollywood-ului din lipsă de roluri pentru actorii asiatici, a câştigat Oscarul pentru cel mai bun actor în rol secundar.

„Această statuetă este pentru mama mea în vârstă de 84 de ani, care urmăreşte ceremonia acasă şi care a sacrificat atât de mult pentru fratele meu şi pentru mine. Călătoria mea a început într-o tabără de migranţi şi nu ştiu prin ce şansă mă aflu pe cea mai mare scenă de la Hollywood. Acesta este visul american personificat. Crede mereu în visele tale”, a spus actorul pe scenă.

Jamie Lee Curtis, primul Oscar la 60 de ani

Jamie Lee Curtis a plecat cu cealaltă statuetă pentru cea mai bună actriţă în rol secundar. Acesta este primul Oscar pentru actriţa în vârstă de 60 de ani. „Mulţumesc tuturor spectatorilor care au susţinut miile de filme de gen pe care le-am făcut. Este şi victoria voastră! Mă gândesc la părinţii mei Tony Curtis şi Janet Leigh, nominalizaţi şi ei pe vremea lor. Nu-mi dau seama, am câştigat un Oscar!”, a spus emoţionată actriţa.

Categoriile tehnice i-au permis celuilalt favorit neaşteptat al serii „All Quiet on the Western Front” să strălucească. Adaptarea după Erich Maria Remarque a primit trofeele pentru „cea mai bună imagine”, „cel mai bun decor” şi „cea mai bună coloană sonoră”.

The Whale cu Brendan Fraser, cel mai bun machiaj

Premiul pentru „cea mai bun coafură şi machiaj” a încununat impresionantul „The Whale” de Darren Aronofsky, care l-a readus în prim-plan pe Brendan Fraser. De nerecunoscut sub machiaj, vedeta din „The Mummy” înfăţişează un profesor care suferă de obezitate morbidă.

Oscarul pentru „cele mai bune costume” i-a revenit Ruth Carter pentru desenele sale din „Black Panther 2”. Acesta este al doilea Oscar primit de cineastă. Această victorie vine în momentul în care profesionista afro-american tocmai şi-a pierdut mama. Ea i-a dedicat victoria, sperând că regretatul star al francizei, Chadwick Boseman, o va veghea.

Pinocchio – premiul pentru cel mai bun lungmetraj de animație

Oscarul pentru „cel mai bun lungmetraj de animaţie” i-a revenit producţiei Netflix, „Pinocchio”, stop motion al lui Guillermo del Toro. Acesta este al treilea Oscar pentru regizorul mexican.

Premiul Academiei pentru „cel mai bun documentar” a fost atribuit lui „Navalny”, portretul adversarului lui Vladimir Putin, Alexei Navalnîi. Soţia sa i-a însoţit pe regizori pe scenă, amintind că este în detenţie pentru că a spus „adevărul” despre conflictul din Ucraina. „Soţul meu este în închisoare doar pentru că a susţinut democraţia. Alexei, visez la ziua în care vei fi liber şi ţara noastră va fi liberă. Fii puternic, iubirea mea!”.

Trofeul pentru „cele mai bune efecte speciale” i-a revenit filmului „Avatar 2: The Way of the Water”. Ocazie pentru prezentatoarea Elizabeth Banks să împartă scena cu mascota ursului din „Cocaine Bear”.

„Top Gun Maverick” a câştigat premiul pentru „cel mai bun sunet”.

Oscarul pentru „cel mai bun scurtmetraj” a fost atribuit producţiei „An Irish Goodbye”, în timp ce premiul pentru „cel mai bun scurtmetraj documentar” i-a revenit filmului „The Elephant Whisperers”. Cel mai bun scurtmetraj animat a fost desemnat „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”.

Intrând pe scenă cu paraşuta, referire la „Top Gun: Maverick”, maestrul de ceremonii Jimmy Kimmel i-a salutat şi i-a tachinat pe toţi nominalizaţii. Şi s-a grăbit să facă referire şi să dezamorseze controversele care au marcat acest sezon de premii, subliniind că ediţia 2023 nu a inclus nicio regizoare.

Absențe de marcă

James Cameron şi Tom Cruise nu au fost prezenţi la gală. „Cei doi tipi care au insistat să mergem la cinema nu au venit la film. James Cameron nu este aici. Ştii când un spectacol este prea lung când nici măcar James Cameron nu poate asista… Cum de Academia nu l-a nominalizat pe tipul care a făcut Avatar? Crede că este femeie?”.

A fost menţionată şi palma lui Will Smith: „Dacă cineva din teatru comite un act de violenţă, va primi un Oscar pentru cel mai bun actor şi un discurs de 19 minute”. „Cinci actori irlandezi concurează în această seară, ceea ce înseamnă că şansele de a avea o altă luptă pe scenă tocmai au crescut”, a spus el.

Jimmy Kimmel a enumerat o mulţime de personaje de supererou interpretate de actori din public care l-ar proteja, ceea ce l-a făcut pe Andrew Garfield (Spiderman) să zâmbească. Şi de subliniat: „Cele mai profitabile 10 filme de la box office au fost continuări sau francizele. Se spune că Hollywood a rămas fără idei noi. Chiar şi Steven Spielberg a trebuit să facă un film cu Steven Spielberg”.

Jimmy Kimmel a făcut furori şi atunci când a adus pe scenă singura vedetă din „The Banshees of Inisherin” care nu a fost nominalizată (pe nedrept): măgăruşul Jenny, obiect al tuturor grijilor personajului lui Colin Farrell. Actorul irlandez i-a trimis un sărut de pe scaun.

Lista completă a câştigătorilor

Campionii de la box office au primit numeroase nominalizări: 4 pentru „Avatar: The Way of the Water ”; 5 pentru „Black Panther 2 ”; 6 pentru „Top Gun Maverick” ; 8 pentru „Elvis” şi mai ales 11 pentru „Everything Everywhere All at Once”. Actorii săi Michelle Yeoh şi Ke Huy Quan au primit cele mai multe ovaţii.

Cel mai bun film: „Everything Everywhere All at Once”

Cea mai bună actriță: Michelle Yeoh, „Everything Everywhere All at Once”

Cel mai bun actor: Brendan Fraser, „The Whale”

Cel mai bun actor în rol secundar: Ke Huy Quan, „Everything Everywhere All at Once”.

Cea mai bună actriță în rol secundar: Jamie Lee Curtis, „Everything Everywhere All at Once”

Cântec original: „Naatu Naatu Naatu” din „RRR”

Cel mai bun montaj: „Everything Everywhere All at Once”

Cel mai bun regizor: Daniel Kwan și Daniel Scheinert, „Everything Everywhere All at Once”.

Cel mai bun film de animație: „Pinocchio, de Guillermo del Toro”

Cel mai bun lungmetraj internațional: „All Quiet on the Western Front” (Germania)

Lungmetraj documentar: „Navalny”

Cel mai bun scurtmetraj de acțiune live: „An Irish Goodbye”

Machiaj și coafură: „The Whale”

Costume: „Black Panther: Wakanda Forever”

Scurtmetraj documentar: „The Elephant Whisperers”

Scurtmetraj de animație: „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse” (Băiatul, cârtița, vulpea și calul)

Design de producție: „All Quiet on the Western Front”

Muzică (partitura originală): „Western Western Western Western”: Volker Bertelmann, „All Quiet on the Western Front”

Efecte vizuale: „Avatar: Drumul apei”

Scenariul original: „The World’s Film”: „Everything Everywhere All at Once”

Scenariu adaptat: „Women Talking”

Sunet: „Top Gun: Maverick”.