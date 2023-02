Walter Mirisch, producătorul american cunoscut pentru filme precum „Poveste din cartierul de vest” („West Side Story”) sau „Unora le place jazzul” („Some Like It Hot”), a încetat din viaţă la vârsta de 101 de ani, a anunţat duminică Academia Oscarurilor.

Producătorul laureat cu Oscar, a cărui carieră a cuprins şase decenii şi care a fost preşedinte al Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice, a murit vineri, 24 februarie, la Los Angeles, a anunţat organizaţia într-un comunicat.

Academia s-a declarat „profund întristată de vestea decesului lui Walter”, au indicat directorul general Bill Kramer şi preşedintele Janet Yang într-un comunicat în care au salutat un „adevărat vizionar”.

A avut un impact puternic asupra cinematografiei

„El a avut un impact puternic asupra comunităţii cinematografice şi asupra Academiei (…) Pasiunea sa pentru film şi pentru Academie nu a oscilat niciodată, iar el a continuat să fie un prieten şi consilier foarte drag”, au adăugat ei.

Walter Mirisch, născut la New York la 8 noiembrie 1921, a fost distins de către Academia Oscarurilor de trei ori. Producătorul a primit premiul Oscar pentru cel mai bun film cu „In the Heat of the Night” (1967), Premiul Memorial Irving G. Thalberg pentru „calitatea ridicată şi constantă a producţiei sale cinematografice” şi Premiul Umanitar Jean-Hersholt.

Rolul important jucat de Walter Mirisch

Pentru Academie, Mirisch a fost „unul dintre cei mai prolifici producători din istoria Hollywoodului”.

Compania sa de producţie, Mirisch Company, creată în 1957 împreună cu fraţii săi Harold şi Marvin, se află la originea mai multor filme cult precum „Unora le place jazul” („Some Like It Hot” – 1959), „Cei şapte magnifici” („The Magnificent Seven” – 1960), „Poveste din cartierul de vest” („West Side Story” – 1961), „Marea evadare” („The Great Escape” – 1963), „Pantera roz” („The Pink Panther” – 1963) sau „Afacerea Thomas Crown” („The Thomas Crown Affair” – 1968).

Soţia sa, Patricia, a încetat din viaţă în 2005. În urma lui Walter Mirisch au rămas trei copii, un nepot şi doi strănepoţi.

