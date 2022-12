A murit regizorul celebrului film „Flash Gordon”, extrem de cunoscut în România

Mike Hodges, regizorul unor filme precum Flash Gordon și Get Garter, a murit la vârsta de 90 de ani. Moartea sa a fost confirmată pentru The Guardian și publicația americană de specialitate Variety de către Mike Kaplan, un producător și prieten de lungă durată al lui Hodges.

Regizorul ar fi murit sâmbătă, la domiciliul său din Dorset. Deocamdată nu a fost anunțată cauza decesului. Printre filmele lui Hodges se numără Croupier, The Terminal Man și I’ll Sleep When I’m Dead din 2003, ultimul său lungmetraj.

Prietenii i-au adus un ultim omagiu

Brian Blessed, care a jucat în Flash Gordon, i-a adus un omagiu, lăudându-l pe Hodges pentru „personalitatea sa puternică” și „imaginația sa strălucitoare”.

Vorbind la programul World At One de la BBC Radio 4, Blessed a spus despre Hodges: „(Flash Gordon) este singurul film, în afară de Henry V cu Kenneth Branagh, la care am alergat la studio pentru a începe filmările.

„Hodges avea o imaginație genială, dar regia lui – uluitoare. O manieră grozavă, o percepție grozavă. Filmul a fost o gură de aer proaspăt.”, spunea acesta.

Scriitorul și prezentatorul Matthew Sweet a declarat: „Un adevărat maestru. Un talent furios și neliniștit. O operă de necontestat. Am iubit filmele. L-am iubit pe om.”

„L-am iubit atât de mult pe acest om.”, a adăugat prezentatoarea Front Row, Samira Ahmed. „Poetul metafizic al cinematografiei britanice și un om generos, genial, amabil și implicat politic”.

Regretatul regizor s-a ocupat de cu totul altceva înainte de a deveni cunoscut

Născut la Bristol în 1932, Hodges a lucrat ca expert contabil și a petrecut doi ani la bordul unui vânător de mine al Marinei Regale în porturile de pescuit din nordul Angliei.

Primul său loc de muncă în industria de divertisment a fost ca operator de teleprompter pentru televiziune, ceea ce l-a condus la producția și regia de știri și seriale documentare.

Primul său lungmetraj important, lansat în cinematografe în 1971, a fost o adaptare a romanului lui Ted Lewis, Get Carter. Filmul l-a avut ca protagonist pe Sir Michael Caine în rolul unui gangster londonez care își caută propria formă de justiție după ce fratele său este ucis în Newcastle.

Get Carter a fost un succes uriaș și i-a determinat pe Hodges și Caine să se reunească anul următor pentru un alt film, Pulp. Unul dintre cele mai mari filme ale carierei sale, opera spațială Flash Gordon, a urmat în 1980.

În film, facțiunile beligerante de pe planeta Mongo s-au unit împotriva opresiunii lui Ming cel fără milă. În rolurile principale au jucat Sam J Jones și Melody Anderson, alături de Blessed și Timothy Dalton. Printre celelalte credite ale sale se numără thrillerul din 1987 cu Mickey Rourke A Prayer for the Dying și filmul Black Rainbow din 1989, cu Rosanna Arquette.

Filmul lui Hodges din 1998, Croupier, în care Clive Owen joacă rolul unui dealer într-o sală de jocuri de noroc care se lasă păcălit să o jefuiască, nu a reușit să se impună în box office-ul britanic atunci când a fost lansat pentru prima dată.

Hodges și-a încheiat cariera cu un film cu gangsteri

În acel moment, Hodges ar fi decis să se retragă, presupunând că și-a încheiat cariera. Dar filmul a fost lansat apoi în SUA, unde a primit recenzii foarte bune, iar succesul înregistrat acolo a determinat o a doua lansare în Marea Britanie.

Hodges și-a încheiat cariera de regizor de lungmetraj în același mod în care și-a început-o, cu un film cu gangsteri. I’ll Sleep When I’m Dead (Voi dormi când voi fi mort), lansat în 2003, l-a reîntâlnit pe Owen, care a jucat rolul unui criminal dornic de răzbunare după violul fratelui său mai mic, scrie BBC.