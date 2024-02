Christopher Nolan a câștigat primul său premiu DGA pentru filmul „Oppenheimer”

Celine Song, regizorul filmului „Past Lives”, a câștigat Premiul Michael Apted pentru primul film. În timpul discursului său de acceptare a premiului, Song a promis că va continua să regizeze filme cât de mult timp va putea, subliniind că este hotărâtă să continue pe această cale.

Mstyslav Chernov a fost distins pentru documentarul său nominalizat la Premiile Oscar, intitulat „20 Days in Mariupol”.

În ceea ce privește categoriile TV, Peter Hoar, pentru episodul al treilea al dramei HBO „The Last of Us”, intitulat „Long, Long Time”, a câștigat premiul pentru regie. Christopher Storer, creatorul serialului „The Bear”, a fost recunoscut pentru regia serialului de comedie de la Hulu. În plus, Sarah Adina Smith, regizorul serialului limitat „Lessons in Chemistry”, difuzat de Apple, a fost distinsă pentru munca sa remarcabilă.

Judd Apatow a fost gazda ceremoniei care a avut loc la Beverly Hilton Hotel și a durat trei ore.

Jonah Hill, nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul său din „Lupul de pe Wall Street”, l-a omagiat pe Martin Scorsese și a descris colaborarea cu regizorul la filmul „Killer of the Flower Moon” drept „cel mai important moment din viața mea creativă”. Scorsese, la rândul său, a mulțumit Directors Guild of America pentru cele 13 nominalizări din cariera sa, dintre care a câștigat unul în 2007, pentru filmul „The Departed”.

De asemenea, Directors Guild i-a acordat lui David Nutter Premiul pentru întreaga carieră în televiziune, lui Janet G. Knutsen Premiul pentru realizări Frank Capra, și lui Gary Natoli Premiul pentru realizări Franklin J. Schaffner.

„Oppenheimer” a primit 13 nominalizări la Oscar 2024

Lungmetrajul „Oppenheimer” a condus topul nominalizărilor la cea de-a 96-a ediție a premiilor Oscar, având un total de 13 nominalizări, urmat de „Poor Things” cu 11 nominalizări, „Killers of the Flower Moon” cu 10 nominalizări și „Barbie” cu opt nominalizări. Filmul „20 de zile la Mariupol” a fost nominalizat la categoria „cel mai bun documentar”, marcând prima nominalizare la Oscar pentru Associated Press, în cei 178 de ani de istorie ai săi.

Actorii Zazie Beetz („Atlanta”, „Joker: Folie à Deux”) și Jack Quaid („The Boys”, „Oppenheimer”) au anunțat, marți, nominalizările în direct de la Teatrul Samuel Goldwyn al Academiei.

Jimmy Kimmel revine pentru a patra oară în calitate de gazdă a galei premiilor Oscar 2024.

Cea de-a 96-a ediție a premiilor Oscar va avea loc la Dolby Theatre pe 10 martie, iar spectacolul va fi difuzat de ABC.

Filmul „Barbie”, regizat de Greta Gerwig, a primit opt nominalizări, dar a ratat nominalizarea la categoria „cel mai bun regizor”. Margot Robbie a ratat competiția pentru „cea mai bună actriță”.

Leonardo DiCaprio nu a fost nominalizat la categoria „cel mai bun actor” pentru rolul său din „Killers of the Flower Moon”. Filmul a obținut o nominalizare pentru „cel mai bun regizor”, iar Lily Gladstone a devenit prima americană nativă nominalizată pentru „cea mai bună actriță”.

La 81 de ani, Martin Scorsese a intrat în istorie, devenind cel mai în vârstă nominalizat la categoria „cel mai bun regizor”. Triet și Scorsese se vor confrunta cu Jonathan Glazer („The Zone of Interest”), Yorgos Lanthimos („Poor Things”) și Christopher Nolan („Oppenheimer”).