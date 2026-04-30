Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus, joi seara, că îl consideră pe premierul Ilie Bolojan asemănător cu fostul lider PSD Liviu Dragnea, afirmând că ambii ar avea un nivel foarte mare de neîncredere din partea populației, de aproximativ 85%.

El a fost întrebat la Antena 3 care este diferența dintre momentul în care PSD i-a retras sprijinul politic când era premier și situația politică de acum. Grindeanu a explicat că, în opinia sa, atunci se confrunta cu Liviu Dragnea, despre care spune că ar fi avut ulterior un impact negativ asupra României. El a adăugat că și în prezent ar exista o situație similară, în sensul că Ilie Bolojan ar avea un nivel ridicat de neîncredere în rândul populației și că mulți români ar considera că România merge într-o direcție greșită. Din acest motiv, el a spus că îl vede pe Bolojan ca fiind comparabil cu Dragnea din acea perioadă.

Grindeanu a mai afirmat că, în opinia sa, modul în care Ilie Bolojan conduce Guvernul ar fi unul foarte slab și ar crea tensiuni politice, reducând șansele de colaborare între partide pentru o coaliție pro-europeană după un posibil vot al unei moțiuni.

El a mai spus că nu vrea să intre în acest „joc politic” și a susținut că România ar putea fi guvernată și fără Ilie Bolojan, inclusiv realizarea unor proiecte mari precum autostrăzile. În viziunea lui, viața politică ar continua și după un eventual vot de marți, iar situația ar putea deveni chiar mai bună.

În opinia sa, România s-ar afla într-o situație în care o singură persoană ar încerca să controleze scena politică, iar dacă aceasta ar dispărea din prim-plan, ar exista riscul ca lucrurile să se destabilizeze.

„Este o mare diferenţă. Eu atunci ma luptam cu un om, Liviu Dragnea, care s-a dovedit după aceea, prin dezvoltările ulteriore, unde a dus Romania (…) Atunci şi acum, de exemplu, ca să fim mai în actualitate, vorbim despre un om, la fel ca Liviu Dragnea, care are 85% încredere negativă şi românii spun – procent de peste 80% că duce România într-o direcţie greşită şi da, dacă se potriveşte cu cineva, Ilie Bolojan se potrivea cu Liviu Dragnea de atunci. Management-ul dezastros ca prim-ministru pe care îl face Ilie Bolojan şi care Ilie Bolojan pare că acum dă foc la câmpii, otrăveşte fântânile, taie toate punţile de dialog, astfel încât după domnia sa, pentru că marţi va trece moţiunea, să nu mai existe nicio şansă de construcţie a unei coaliţii pro-europene. Eu n-am să intru în acest joc şi am să vă spun că tactica asta pe care o aplică primul ministru Ilie Bolojan denotă un soi de irresponsabilitate. Se poate guverna România şi fără domnia sa. Se pot construi autostrăzi (…) şi fără ca Ilie Bolojan să fie prim-ministru. Aşa că există viaţă şi după ziua de marţi şi pentru noi trebuie să fie o viaţă mai bună. România este într-o zonă în care un singur om, la fel cum făcea Liviu Dragnea atunci, un singur om încearcă să controleze întreaga scenă politică şi dacă el nu mai e, atunci trebuie să se strice absolut tot”, a declarat social-democratul.

Grindeanu a anunțat că PSD nu va face un guvern împreună cu AUR, chiar dacă cele două partide au semnat aceeași moțiune de cenzură. El a afirmat că există șanse mari ca moțiunea să treacă, dar doar dacă nu sunt retrase semnături până în ziua votului. În prezent, el consideră că nu există emoții sau incertitudini legate de acest lucru.

Grindeanu a mai spus că PSD nu vrea să susțină un guvern minoritar, nici măcar unul condus de PSD, dar că partidul este dispus să preia guvernarea dacă aceasta va fi soluția stabilită în urma consultărilor politice. El a adăugat că PSD este deschis la toate variantele și speră ca după ziua de marți să se ajungă rapid la o decizie. În opinia lui, președintele i-ar putea chema rapid pe liderii politici la consultări la Cotroceni, pentru a se găsi o soluție cât mai repede.

Grindeanu a mai spus că, dacă moțiunea nu trece, vor urma analize interne și vor fi luate în calcul toate opțiunile politice. A precizat chiar că este dispus să își dea demisia din fruntea PSD dacă acest lucru ar ajuta la deblocarea situației politice. Moțiunea de cenzură, semnată de peste 250 de parlamentari, urmează să fie votată pe 5 mai.