După doi ani și două luni petrecuți în spatele gratiilor, Liviu Dragnea, fostul lider al Partidului Social Democrat, a ajuns să ducă o viață complet diferită. De la unul dintre cei mai influenți politicieni din România, Dragnea a trecut la statutul de cetățean obișnuit, fără proprietăți, fără afaceri și cu un stil de viață modest.

Eliberat în iulie 2021, Liviu Dragnea a fost nevoit să se adapteze unei realități radical diferite. Din politicienul care controla jocurile în PSD și influența deciziile la nivel național, a devenit aproape invizibil pentru mass-media. Singurele apariții publice sunt ocazionale, iar activitatea sa pe rețelele sociale se limitează la postări rare, în special de sărbători sau pentru a comenta foști colegi de partid.

Fără veniturile și avantajele financiare de altădată, Liviu Dragnea a ajuns să locuiască cu chirie într-o locuință din Ilfov.

”Mă mai am pe mine. Atât. Dar probabil ei ce se gândesc că, ei ce se gândesc, sau ce spun. Domnule, are suta de milioane, dar preferă până moare să stea așa, într-o aparență de nu are bani. E foarte simplu, în afară de ANI, FBI, IRS-ul american și fiscul românesc, cine ar trebui să mai controleze? Că au controlat șase ani, până la urmă. Dacă aveam un ac undeva, îl găseau. Nu am! Deci nu am! După aceea, am înțeles, au apărut legende că-i am îngropați undeva. Păi, să-mi spună și mie. Și, sincer, îmi opresc doar 10 la sută și le dau celor care îmi spun și mie unde sunt îngropați”, a precizat Liviu Dragnea pentru aktualitate.net.

În trecut, Dragnea a deținut afaceri și proprietăți care îi garantau un trai confortabil – inclusiv hoteluri și restaurante. După condamnare însă, fostul lider PSD declară că nu mai deține nimic. Chiar și încercările sale de a relansa afaceri au avut succes limitat.

Imaginea sa de lider puternic s-a redus la fotografii de portret postate ocazional pe rețelele sociale, în stil „Tudor Vladimirescu”. Postările sale se concentrează mai mult pe critici la adresa foștilor colegi din PSD și pe activități personale, precum gătitul, decât pe politică sau afaceri.