Legislația europeană stabilește un principiu clar: permisele de conducere emise de statele membre sunt recunoscute reciproc. Asta înseamnă că, dacă ai obținut permisul într-o țară UE, îl poți folosi în România fără să dai din nou examen și fără să faci proceduri suplimentare.

Regula este aplicabilă atât pentru șederi scurte, cât și pentru situațiile în care locuiești în România. Nu există obligația de a schimba permisul imediat după mutare.

Există însă o limită importantă. Nu poți deține simultan două permise emise de state UE diferite. Sistemul este construit astfel încât fiecare persoană să aibă un singur permis valabil.

În multe cazuri, nu este nevoie de nicio intervenție. Poți conduce fără probleme cu permisul emis în alt stat UE dacă:

permisul este valabil

nu ai restricții sau sancțiuni

nu ai nevoie de reînnoire

Acest lucru este valabil în special dacă te afli temporar în România sau dacă nu ai schimbat oficial reședința. Pentru majoritatea șoferilor, acesta este scenariul obișnuit. Permisul rămâne valabil până la data expirării.

Lucrurile se schimbă atunci când te muți efectiv în România. Nu există obligația imediată de a schimba permisul, dar devine recomandat. Motivul este legat de toate procedurile viitoare.

Dacă locuiești în România, orice problemă legată de permis va trebui gestionată aici:

reînnoire

pierdere sau furt

sancțiuni

În aceste situații, un permis emis în alt stat poate complica lucrurile din punct de vedere administrativ.

Un moment important este expirarea permisului. Permisul nu se reînnoiește în orice stat, ci în cel în care ai reședința. Dacă locuiești în România și permisul emis în alt stat UE expiră, va trebui să îl preschimbi cu unul românesc.

Procedura este administrativă și nu implică examen. Este vorba doar despre actualizarea documentului în sistemul românesc. Aceasta este, în practică, cea mai frecventă situație în care permisul este schimbat.

Dacă permisul este pierdut, furat sau deteriorat, procedura se face în statul de reședință. Dacă locuiești în România, soluția este preschimbarea permisului cu unul românesc.

Un aspect mai puțin cunoscut este legat de sancțiuni. Dacă locuiești în România și comiți o abatere, autoritățile române pot suspenda dreptul de a conduce pe teritoriul României, chiar dacă permisul este emis în alt stat.

Asta înseamnă că nu poți evita sancțiunile doar pentru că permisul este străin. În practică, astfel de situații pot duce la necesitatea de a clarifica statutul permisului și, uneori, la preschimbarea acestuia.

Schimbarea permisului emis în alt stat UE nu presupune susținerea unui nou examen. Procedura se face la serviciile de permise și presupune, în mod obișnuit:

prezentarea actului de identitate

permisul original

fișa medicală

plata unei taxe

Autoritățile verifică datele și emit un permis românesc, fără testări suplimentare.

Permisele UE au reguli armonizate, dar există diferențe de detaliu între state. În general, pentru categoriile uzuale, valabilitatea este între 10 și 15 ani.

Permisul rămâne valabil în România până la data expirării, indiferent de statul în care a fost emis. După expirare, regula este simplă. Reînnoirea se face în statul de reședință.

Totuși, există câteva situații în care poți ajunge din nou la examen, dar nu pentru că permisul este din altă țară UE, ci pentru că intervine o problemă juridică.

Un exemplu este anularea permisului. Dacă dreptul de a conduce este anulat în urma unor fapte grave, procedura de redobândire implică, de regulă, susținerea unui nou examen auto.

O altă situație apare atunci când permisul nu mai poate fi preschimbat. Deși, în mod normal, un permis UE expirat se schimbă fără examen, pot exista cazuri în care autoritățile nu pot verifica documentul sau apar probleme legate de valabilitatea lui. În astfel de situații, se poate ajunge la necesitatea susținerii examenului.

Există și cazuri în care permisul nu este recunoscut, de exemplu dacă se dovedește că a fost obținut ilegal sau nu respectă condițiile stabilite la nivel european. În aceste situații, procedura trebuie reluată de la zero.

Separat, dacă permisul este suspendat, nu înseamnă automat că trebuie să dai examen. Totuși, în anumite cazuri, pentru reducerea perioadei de suspendare sau pentru redobândirea dreptului de a conduce, poate fi necesară susținerea unei probe teoretice.

Important de reținut este că aceste situații sunt excepții. Regula generală rămâne aceeași: dacă permisul este valabil și recunoscut, nu trebuie să dai din nou examen în România.