Schimbările vizează în special modul în care mașinile fabricate pentru piața americană pot fi înmatriculate și utilizate în Europa. Este vizat sistemul de omologare individuală, un mecanism legal care permitea până acum înmatricularea vehiculelor ce nu respectă integral standardele europene.

Datorită acestui sistem, în Europa au ajuns pickupuri de mari dimensiuni precum Ford F-150, Chevrolet Silverado sau RAM 1500, vehicule populare într-o nișă de pasionați, dar construite după alte standarde de siguranță și tehnice. Dacă noile reguli vor fi aplicate conform planului, începând cu 2027 aceste modele ar putea deveni imposibil de înmatriculat pe drumurile europene.

Informațiile provin dintr-un raport al agenției Reuters, preluat de publicația Auto Motor und Sport. Comisia Europeană urmărește eliminarea lacunelor din actualul sistem de omologare și introducerea unor norme mai stricte pentru vehiculele importate individual. În aceste condiții, mașinile care până acum puteau fi înregistrate datorită acestor excepții nu ar mai avea acces pe piața europeană.

Măsurile au generat reacții în Statele Unite, unde producătorii auto și organizațiile din industrie consideră că schimbările contravin acordului comercial semnat în 2025 între SUA și UE. Acel acord prevedea reducerea taxelor vamale și facilitarea accesului pe piețele reciproce, însă industria americană susține că noile cerințe tehnice au efecte similare unor bariere comerciale, chiar dacă nu sunt taxe directe.

Reprezentanții sectorului auto din SUA atrag atenția că standardele europene sunt concepute pentru vehicule produse pe piața locală și pot fi dificil sau costisitor de respectat pentru modelele americane, ceea ce ar limita accesul acestora pe piața europeană.

Sistemul de omologare individuală a fost inițial creat ca o excepție, pentru situații în care proprietarii doreau să importe vehicule care nu erau destinate pieței europene. În timp, această posibilitate a fost utilizată frecvent, în special pentru importul de pickupuri americane de mari dimensiuni. Comisia Europeană intenționează acum să restrângă acest mecanism, pentru a elimina diferențele legislative și pentru a impune standarde uniforme și mai stricte de siguranță pentru toate vehiculele aflate în circulație.

Conform planificării actuale, noile reglementări ar urma să intre în vigoare în 2027, însă propunerea se află încă în fază de negociere. Discuțiile continuă, inclusiv cu partea americană, iar forma finală a reglementărilor ar putea fi influențată de evoluțiile negocierilor comerciale dintre cele două părți.