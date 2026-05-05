Liderul AUR a explicat că sprijinul acordat moțiunii de cenzură nu a fost o decizie de conjunctură, ci rezultatul unei opoziții constante față de actuala guvernare.

Acesta a subliniat că, în opinia sa, desemnarea premierului ar trebui să revină partidului aflat pe primul loc.

„Primul partid trebuie să desemneze un premier”, a spus Simion.

George Simion a reacționat și la anunțul consultărilor de la Cotroceni, criticând modul în care acestea ar putea fi organizate. George Simion a declarat că AUR nu va accepta compromisuri în ceea ce privește desemnarea premierului.

„Ne putem asuma o guvernare atât timp cât AUR este acceptat să desemneze premierul, că în ordinea constituțională primul partid trebuie să desemneze o majoritate, după care AUR să desemneze un premier. Nu vom susține un premier PSD. Ne asumăm o guvernare dacă propunerea AUR de premier este acceptată.”

La rândul său, Nicușor Dan a confirmat că Guvernul a fost demis și a făcut apel la calm, subliniind că România rămâne stabilă din punct de vedere instituțional.

„Guvernul a fost demis azi, de Parlament. Nu e un moment fericit în nicio democraţie, este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm, România este un stat stabil, instituţiile statului funcţionează şi România are o direcţie pe care şi-o urmează”, a spus şeful statului, la Palatul Cotroceni.

Președintele a anunțat că vor începe consultări informale cu partidele politice pentru formarea unui nou Executiv și a dat asigurări că direcția pro-occidentală a României nu este pusă sub semnul întrebării.

„Există consens pe direcţia pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE, există consens pe execuţia bugetului pe 2026, deci pe ţinta de buget pe 2026 şi pe ţintele de buget pe anii următori. Există consens pe programele SAFE şi PNRR, există consens pe etapele următoare din aceste programe, 31 mai încheierea contractelor pe SAFE, 31 mai ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR şi 31 august finalizarea PNRR”, a subliniat Nicușor Dan.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis marți, după ce moțiunea de cenzură PSD–AUR, intitulată „Stop planului Bolojan”, a fost adoptată în Parlament. Documentul a trecut cu 281 de voturi din totalul de 285 valabil exprimate, depășind clar pragul necesar de 233 de voturi „pentru”.

Deși Executivul a fost înlăturat, acesta va continua să funcționeze cu atribuții limitate, în regim interimar, până la desemnarea unui nou prim-ministru de către Nicușor Dan.

În prima sa reacție publică după votul din Parlament, șeful statului a anunțat că va începe consultări cu partidele politice pentru formarea unui nou guvern, subliniind direcția pro-occidentală a viitorului Executiv.