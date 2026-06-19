Piața media din România valorează 838 de milioane de euro. Televiziunea domină, iar digitalul crește rapid

Piața media din România a ajuns la o valoare netă de 838 de milioane de euro în 2025, potrivit datelor prezentate în raportul Media Fact Book 2026. Comparativ cu anul anterior, piața a avansat cu 5,4%, evoluție susținută în principal de creșterea investițiilor în publicitatea digitală. Pentru 2026, specialiștii estimează o evoluție moderată, într-un climat economic și politic care îi determină pe advertiseri să își gestioneze cu mai multă precauție bugetele de comunicare.

Piața media din România a continuat să se extindă în 2025, atingând o valoare netă totală de 838 de milioane de euro, conform concluziilor raportului anual Media Fact Book 2026, publicat de Initiative.

Documentul arată că industria media și de publicitate a înregistrat un avans de 5,4% față de 2024, într-un context în care investițiile în canalele digitale au rămas principalul factor de creștere.

Pentru anul 2026, autorii raportului estimează o evoluție relativ stabilă a pieței, în condițiile în care mediul economic și climatul politic continuă să influențeze deciziile companiilor privind alocarea bugetelor de promovare. Potrivit analizei, prudența advertiserilor va rămâne un element important în dinamica investițiilor din industrie.

Informațiile prezentate sunt extrase din Media Fact Book, raport publicat anual de Initiative încă din 1997 și considerat una dintre cele mai importante surse de referință pentru industria media și de publicitate din România.

Datele incluse în raport arată că segmentul de televiziune și-a păstrat poziția dominantă în structura veniturilor din publicitate, chiar dacă ritmul de creștere a fost unul redus.

În 2025, veniturile generate de televiziune au ajuns la 415 milioane de euro, înregistrând doar o creștere marginală față de anul precedent. Evoluția a avut loc în contextul fragmentării continue a audiențelor și al presiunii exercitate de platformele digitale asupra consumului de conținut.

Pentru 2026, estimările indică venituri similare pentru acest canal media. Potrivit raportului, piața de televiziune va fi influențată de majorarea costurilor media, de diminuarea treptată a audiențelor și de concurența tot mai puternică pentru inventarul publicitar premium.

În ciuda acestor provocări, televiziunea continuă să atragă cea mai mare parte a investițiilor publicitare din România.

Canalul cu cea mai accelerată dezvoltare a fost, și în 2025, publicitatea digitală, susținută de schimbările în comportamentul consumatorilor și de interesul crescut pentru formatele online.

Conform raportului, veniturile generate de segmentul Digital au ajuns anul trecut la 327 de milioane de euro, în creștere cu 10% comparativ cu 2024. Evoluția a fost alimentată de investițiile în conținut video, social media, comerț electronic și noile ecosisteme dezvoltate în jurul tehnologiilor bazate pe inteligență artificială.

Pentru anul în curs, autorii studiului estimează că segmentul digital va continua să avanseze, urmând să atingă aproximativ 334 de milioane de euro. Ritmul de creștere prognozat este însă mai moderat, de aproximativ 2%.

Chiar și în aceste condiții, publicitatea digitală rămâne segmentul cu cea mai mare capacitate de expansiune din întreaga industrie media.

Raportul evidențiază și evoluțiile din alte segmente importante ale industriei de publicitate.

În zona de publicitate outdoor (OOH), veniturile au crescut cu 8% în 2025 față de anul precedent, atingând 50 de milioane de euro. Rezultatul a depășit estimările inițiale și a fost susținut de extinderea accelerată a formatelor digitale și de menținerea cererii din partea companiilor care investesc în promovare.

Pentru 2026, piața outdoor este estimată la aproximativ 48 de milioane de euro. Raportul subliniază că accentul se va muta tot mai mult către formatele premium și către publicitatea digitală outdoor (DOOH), considerate segmente cu potențial ridicat de dezvoltare.

În ceea ce privește radioul, veniturile au ajuns în 2025 la 40 de milioane de euro, marcând o creștere de 5% față de anul anterior. Pentru 2026, estimările indică o piață relativ stabilă, susținută de extinderea prezenței posturilor radio în mediul digital și de diversificarea conținutului distribuit prin noile platforme online.