Cunoscut pentru personalitatea sa efervescentă și cariera complexă, Florin Călinescu rămâne o figură marcantă în peisajul cultural și social românesc. Acesta își dezvăluie fațete inedite ale vieții sale, de la cariera în teatru și televiziune până la legătura profundă cu satul natal.

Cum vede el „Chestiunea zilei” în tumultul socio-politic al prezentului și ce îl motivează să își mențină activitatea la fermă? Răspunsurile, în cele ce urmează.

Florin Călinescu, cunoscut pentru carisma sa de pe micul ecran, preferă o prezentare simplă.

Legătura sa cu satul Babana, unde deține o fermă, este una naturală și autentică.

„Eu am crescut la țară până la o vârstă, după aia am venit în fiecare an la bunicii din Argeș, tata era din Babana. Nu mi se pare nimic ieșit din comun.

Sunt un om care atunci când a plecat de la țară a știut că, într-un fel sau altul, o să se întoarcă să facă lucrurile pe care le-a văzut în copilărie la strămoșii lui. Am știut că se va întâmpla „chestiunea” asta”, a explicat actorul pentru Fanatik.