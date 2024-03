Florin Busuioc, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori ai rubricii meteo, a slăbit destul de mult în ultima perioadă.

Acest lucru a fost observat rapid de către fanii săi, având în vedere că acesta a dat jos 24 de kilograme.

Prezentatorul de la Pro TV a avut probleme de sănătate în trecut, iar apoi s-a confruntat și cu kilogramele în plus.

Acum șase ani, Florin Busuioc a făcut un infarct. La vremea aceea, vedeta de la Pro TV a trecut prin mai multe momente grele.

Ulterior, acesta s-a confruntat și cu kilogramele în plus. Totuși, în urma unei diete, a reușit să slăbească.

Deși ajunsese să cântărească 110 kilograme, dieta l-a dus la 86 de kilograme.

Într-un interviu pentru click.ro, acesta a povestit că a slăbit 24 de kilograme. Deși mai trebuie să dea jos încă 6 kilograme, deja se simt diferențele de greutate.

De altfel, el a mai spus că a reușit să slăbească datorită unui medic nutriționist.

Prezentatorul meteo a mai precizat că dorește să ajungă la 80 de kilograme. De altfel, el spune că nu mai este un pofticios.

El a povestit că înainte era imediat la frigider sau la dulapul cu dulciuri la ora 2 dimineața pentru o gustare.

„Am schimbat și garderoba, mă închei la șireturi fără probleme, urc scările și nu mai gâfâi, nu mai am apnee în somn, nu mai am extrasistole, nu mai am nicio problemă. Totul e bine! De la 110 kilograme am ajuns la 86! Vreau să ajung la 80 de kilograme!

Am fost pofticios dar nu mai sunt! Mi-a trecut și asta, sincer! Nu mai am pofte! Pe vremuri aveam, voiam neapărat, la ora 2 noaptea eu eram la frigider să iau ceva de acolo sau la dulapul cu dulciuri, luam și băgam în mine, dar nu mai am problema asta, chiar nu o mai am!”, spune el.