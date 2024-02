Nu mai consumați aceste produse dacă vreți să scăpați de balonare și să slăbiți

Nu mai consumați aceste produse dacă vreți să scăpați de balonare și să slăbiți. Mulți dintre noi apelează la gustări rapide pentru a ne potoli foamea dintre mese. Din păcate, acest obicei, care include consumul unor alimente bogate în sodiu, pot avea consecințe nedorite asupra sănătății.

Gustările bogate în sodiu pot contribui la balonare și la creșterea în greutate, perturbând echilibrul natural al corpului. Totodată, duc la probleme de sănătate mai grave, pe termen lung. Medicul nutriționist Harsh Sheth spune că în special chipsurile, biscuiții, alunele și semințele sărate sunt cele care ar trebui consumate cât mai puțin, potrivit SheFinds.

Chipsuri și biscuiți sărați

Chipsurile și biscuiții sărați, adesea gustări rapide și crocante, pot contribui semnificativ la balonare și la creșterea în greutate datorită conținutului ridicat de sodiu. Aceste delicii savuroase sunt pline de sare, pentru a le spori aroma. Dezavantajul este că sodiul determină organismul să rețină apa, ceea ce duce la balonare și disconfort. Mai mult, consumul regulat de chipsuri și biscuiți sărați contribuie la creșterea în greutate.

„Chipsurile și biscuiții procesați conțin niveluri ridicate de sodiu, ceea ce poate contribui în mod semnificativ la retenția de apă și la balonare. Conținutul excesiv de sodiu poate duce la creșterea apetitului și a consumului de calorii, culminând cu creșterea în greutate, atunci când astfel de gustări sunt consumate în mod regulat”, spune. Dr. Sheth.

Alune și semințe sărate

Deși sunt o gustare foarte populară, alunele sărate pot exacerba balonarea și pot contribui la creșterea în greutate, datorită nivelului ridicat de sodiu. Aceste gustări crocante sunt asezonate cu sare pentru a le spori aroma, dar consecințele consumului ridicat de sodiu pot depăși plăcerea de moment.

Excesul de sodiu poate duce la retenția de apă, provocând balonare și disconfort. În plus, alunele și semințele sărate, deși bogate în grăsimi sănătoase, proteine și nutrienți esențiali, pot avea o densitate calorică mare. Dr. Sheth spune că, „în timp ce alunele și semințele sunt hrănitoare, variantele sărate introduc sodiu în exces în dietă, perturbând echilibrul fluidelor și contribuind la balonare și la menținerea unei greutăți sănătoase.”

Expertul subliniază că „scăderea aportului de sodiu ajută la menținerea unui echilibru electrolitic sănătos, diminuând probabilitatea balonării și a retenției de apă.”

„Oamenii își pot regla mai bine apetitul și aportul caloric prin evitarea gustărilor bogate în sodiu și sprijinirea obiectivelor de gestionare a greutății”, adaugă el.

Evitați-le și dacă aveți hipertensiune arterială

Potrivit Centers for Disease Control and Prevention (CDC), tensiunea arterială poate varia constant; cu toate acestea, cele mai bune valori ale tensiunii ar trebui să fie sub 120/80 mmHg. O tensiune mai mare vă expune un risc mai mare de accident vascular cerebral, atac de cord și boli de inimă.

Cauza hipertensiunii arteriale poate fi diferită. Uneori, se dezvoltă pe măsură ce corpul îmbătrânește, iar vasele de sânge se îngustează. Anumite persoane ar putea avea hipertensiune arterială asociată cu afecțiuni precum problemele vaselor de sânge, consum de droguri, boli de rinichi și apnee în somn. Deoarece sarea duce la o creștere a tensiunii, reducerea aportului de sare vă poate ajuta să o țineți sub control.

Evitați alimentele sărate dacă aveți afecțiuni renale

Potrivit National Kidney Foundation (NKF), boala cronică de rinichi rezultă din afectarea rinichilor, care le inhibă capacitatea de a funcționa corect.

Aproximativ două treimi din cazurile de boală cronică de rinichi rezultă din boli ca diabetul și hipertensiunea arterială. Simptomele la care trebuie să fiți atenți includ greață, vărsături, urinare frecventă, umflarea picioarelor, hipertensiune arterială și tulburare mentală.