Luni, începând cu ora 13.00, la Palatul Victoria are loc o reuniune a coaliţiei de guvernare, convocată pentru a analiza rezultatul primului tur al alegerilor prezidenţiale, în urma căruia candidatul susţinut de cele trei partide, Crin Antonescu, nu a reuşit să se califice în turul al doilea. Premierul Marcel Ciolacu a sosit deja la sediul Guvernului.

Conducerea Partidului Național Liberal a anunțat convocarea Biroului Politic Național pentru luni, la ora 16.00. După încheierea reuniunii, formațiunea va face publice pozițiile oficiale legate de contextul politic actual.

Potrivit unor surse politice, premierul Marcel Ciolacu le-ar fi transmis colegilor apropiați din partid că este dispus să își depună mandatul atât din funcția de prim-ministru, cât și din cea de președinte PSD. Între timp, liderii coaliției de guvernare analizează scenarii pentru a menține controlul politic, în contextul în care blocul suveranist a reușit să-l trimită pe George Simion în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, cu un scor de peste 40%.

În cadrul coaliției, vor fi dezbătute două posibile scenarii, mai precizează sursa citată.

Primul scenariu ar fi o eventuală demisie imediată a premierului Marcel Ciolacu. Aceasta ar atrage după sine prăbușirea întregului Executiv. Ulterior, președintele interimar Ilie Bolojan ar fi nevoit să desemneze un prim-ministru interimar dintre actualii membri ai Guvernului. Din perspectivă strategică, înlăturarea guvernului ar putea reprezenta un avantaj de imagine pentru Nicușor Dan, facilitând o posibilă asociere cu Ilie Bolojan în cursa pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

De asemenea, în cadrul negocierilor cu PSD și PNL, Nicușor Dan nu ar mai fi nevoit să se asocieze cu Marcel Ciolacu, un lider politic deja sancționat de electorat atât în toamna trecută, cât și în primul tur de scrutin.

Pe de altă parte, demisia Guvernului Ciolacu ar putea fi interpretată ca o nouă victorie pentru formațiunile suveraniste, care, începând din acest an, au contribuit la plecarea președintelui Klaus Iohannis și au reușit să își ducă propriul candidat în turul final al alegerilor prezidențiale.

Al doilea scenariu analizat în cadrul coaliției de guvernare prevede ca Marcel Ciolacu să își anunțe intenția de a demisiona din funcția de prim-ministru, însă retragerea efectivă să aibă loc abia după desfășurarea turului al doilea al alegerilor prezidențiale. Potrivit surselor citate, această variantă este preferată pentru a evita impresia că executivul renunță la guvernare în urma eșecului electoral și pentru a nu alimenta percepția unui climat politic de instabilitate sau haos.

Potrivit surselor citate, în eventualitatea în care Nicușor Dan va câștiga alegerile prezidențiale, actuala coaliție formată din PSD, PNL și UDMR intenționează să continue guvernarea, alături de USR, sub conducerea lui Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. În schimb, dacă George Simion va obține victoria în turul al doilea, partidele pro-europene sunt pregătite să treacă în opoziție și să cedeze guvernarea polului suveranist.

Marcel Ciolacu își dorește ca, în cazul în care își va da demisia, să primească asigurări că PSD va continua să dețină guvernarea. El nu vrea să sacrifice atât conducerea guvernului, cât și partidul în același timp.

Dacă va demisiona, Marcel Ciolacu își dorește ca Daniel Băluță să preia funcția de președinte interimar al PSD, însă problema este că Băluță nu este prea dornic să accepte această responsabilitate.

În schimb, presiunile tot mai mari sunt exercitate pentru ca Lia Olguța Vasilescu și Sorin Grindeanu să intre în competiție. Amândoi își doresc să preia conducerea PSD și ar putea candida în cazul în care Marcel Ciolacu va demisiona.

UDMR a fost prima formațiune, prin intermediul lui Kelemen Hunor, care a anunțat că îl va susține pe Nicușor Dan în al doilea tur al alegerilor prezidențiale. PNL va vota, de asemenea, astăzi pentru Nicușor Dan în cadrul ședinței Biroului Politic al partidului. În schimb, la PSD situația este mult mai complicată.

PSD se află într-o criză majoră, cea mai gravă din ultimii 20 de ani, după eșecul lui Crin Antonescu. Imediat după publicarea exit-poll-urilor duminică seară, au izbucnit conflicte între liderii partidului, aceștia începând să se acuze reciproc pentru lipsa mobilizării în sprijinul lui Antonescu în ziua alegerilor. Surse din interiorul partidului susțin că Marcel Ciolacu este presat să renunțe atât la funcția de președinte al PSD, cât și la cea de prim-ministru.

Președintele PSD Buzău, Constantin Toma, a fost primul care a cerut, într-o intervenție live la Antena 3 CNN, demisia lui Marcel Ciolacu și a actualei conduceri a partidului. Coaliția guvernamentală se află acum într-o situație delicată, fiind la un pas de rupere, după ce atât PNL, cât și UDMR și-au anunțat sprijinul pentru Nicușor Dan în turul doi al alegerilor prezidențiale.

„Și așa cum spunea domnul Stănescu, cel mai ascultat om din PSD, plecăm cu toții acasă dacă Crin Antonescu nu ajunge în finală. Deci mă aștept ca toată lumea să plece acasă, conducerea partidului, bineînțeles. Și președintele partidului și cei care sunt pe lângă el.

Trebuie o reformare totală a PSD pentru că sunt cele mai proaste rezultate din istorie. Din astfel de victorii o să se aleagă praful de această organizație teoretic cea mai puternică din România.

Treuie să plece toată echipa de conducere a PSD și trebuie noi alegeri în PSD cu oameni care să reformeze PSD.

Am cerut acum demisia la dumneavoastră (demisia lui Marcel Ciolacu n.red), am fost primul care a cerut demiterea lui Victor Ponta și nu m-a ascultat nimeni. În prima ședință de Consiliul Politic Național m-am ridicat am luat cuvântul și nu a fost nicio reacție. Ce să mai spui? Indiferent ce spui n-ai niciun câștig.

Eu sper să ne trezim și să-l ascultăm pe cel mai ascultat om din PSD, Paul Stănescu, plecăm toți acasă”, a spus primarul.