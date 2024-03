Florin Busuioc, unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV și actori din România, nu are conturi pe social media. Într-un interviu pentru viva.ro, Busu a dezvăluit motivul. Actorul a povestit că și el a ajuns victima inteligenței artificiale. Vedeta de la PRO TV consideră că trebuie luate măsuri în acest fel, iar escrocii să fie pedepsiți. Busu a spus că nu se vede înlocuit pe scenă de un avatar.

„Pe mine nu mă interesează lucrurile care nu sunt adevărate, cumva. Nu prea am timp și dispoziție să stau să postez, așa că am zis să-i las pe alții mai tineri și mai hotărâți să facă treaba asta, iar eu să-mi văd de ale mele. De asta nu cred că mi-am dorit foarte tare să ajung în mediul online” a accentuat îndrăgitul actor.

În afară de aparițiile de la rubrica meteo de la PRO TV, prezentatorul spune că pregătește un nou spectacol de teatru. A precizat că piesa a tradus-o din limba engleză și i s-a părut foarte interesantă. Totodată, a confirmat că va colabora din nou cu Gheorghe Ifrim și Marius Chivu, și că mai au nevoie de o actriță pentru acest spectacol. De asemenea, a adăugat că probabil vor avea un nou spectacol în anul viitor și că acest lucru îi face foarte fericiți.

Actorul a declarat că n-a mai fost în vacanță din cauză că timpul nu-i permite. Florin Busuioc mai spus că și-ar dori foarte tare ca în una dintre vacanțele sale următoare să facă o excursie în Japonia. El spune că a citit foarte multe despre „Țara Soarelui Răsare” și ar vrea să vadă cu ochii lui țara asiatică.

„Vreau să merg în Japonia, pentru că am tot auzit, citit, văzut lucruri senzaționale despre Japonia. Întâmplări memorabile… una dintre ele este legată de un loc fascinant din România, unde am ajuns din întâmplare cu Radu Anton Roman, un loc care era la capătul unui drum forestier. După ce am mers vreo trei ore jumate, am ajuns în Împărăția lui Zamolxe – așa se numește locul. E undeva prin Apuseni, prin zona Muntelui Dobrin. Acolo erau doi ciobani care stăteau în bâtă, niște case așezate pe lespezi de piatră pentru a respecta relieful locului. Erau câțiva câini, măgari și păsări.

La un moment dat, pe lângă bărbații respectivi a trecut o femeie care ținea un fund de lemn pe care era o pâine și a intrat sub pământ, iar noi ne-am mirat: „Unde se duce femeia aia?!. Când ne-am apropiat, am văzut că sub pământ era cuptorul, săpat în pământ. Am întrebat: „Ce faceți aici?! și ne-au spus că ei numai vara stau acolo, erau cu oile. Este un loc în care te simți exact ca în Împărăția lui Zamolxe, așa cred că arăta pe vremea dacilor” a spus Busu.