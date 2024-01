Florin Busuioc a primit mai multe instrucțiuni stricte de la medici, după ce a suferit un infarct. În acest context, prezentatorul meteo nu se abate de la dietă și a renunțat de cinci ani la fumat.

Într-un interviu, cunoscutul prezentator a vorbit despre modalitatea în care i s-a schimbat viața din acel moment. Primul subiect abordat a fost chiar renunțatul la fumat.

„Nu simt faptul că am mai mulți bani, mai ales după ce s-au scumpit toate. Faptul că m-am lăsat de fumat s-a întâmplat într-un moment crucial al vieții mele, când am făcut infarct și, să fiu sincer, nu am simțit nicio nevoie să mai fumez după acest episod, poate și pentru că medicii care m-au tratat mi-au pus niște plasturi cu nicotină care, probabil, m-au ajutat.

Să fiu sincer, nu am mai simțit nevoia să fumez, nu că mi-a fost frică sau m-am speriat – nu de aceea m-am lăsat, ci pentru că nu am mai simțit absolut deloc nevoia să fumez. N-am avut ulterior vreo problemă legată de gest, sevraj sau lucruri de genul acesta”, a declarat Florin Busuioc pentru Viva.