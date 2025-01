Cum se simte, acum, Florin Piersic?

Au apărut primele imagini cu Florin Piersic la mănăstirea unde s-a retras pentru a-și regăsi liniștea sufletească și a se vindeca atât trupește, cât și spiritual. După un an atât de greu, Florin Piersic a ales să își petreacă sfârșitul de an în liniștea binecuvântată a unei mănăstiri din Bucovina. Și-a dorit un moment de introspecție, aproape de Dumnezeu, pentru a începe noul an cu speranță și credință. Pentru 2025, actorul își dorește din suflet să mai urce pe scenă, locul unde a simțit mereu că legătura sa cu publicul este magică și de neînlocuit.

Marele actor a dezvăluit că, sub grija atentă a specialiștilor medicali, se simte mai bine și trăiește cu recunoștință fiecare clipă. Anul 2024 a fost unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de o luptă grea cu o infecție generalizată care l-a adus în pragul morții. Cu toate acestea,

Florin Piersic a învățat să găsească bucuria în lucrurile simple și să fie recunoscător pentru oamenii care îi sunt alături. La cumpăna dintre ani, actorul le-a transmis gânduri pline de mulțumire celor care s-au rugat pentru sănătatea lui, spunând că acea susținere i-a oferit puterea să meargă mai departe.

Ce își dorește de la Noul An?

Într-o conversație telefonică cu Dan Negru, Maestrul a vorbit cu emoție despre ce îl motivează în această perioadă. A mărturisit că Bucovina îi aduce amintiri dintre cele mai frumoase și că este recunoscător pentru primirea caldă de la Mănăstirea Moldovița. Sănătatea este cea mai mare dorință a sa și, dacă va fi posibil, ar vrea să urce pe scenă măcar încă o dată.

„Acum sunt la Mănăstirea Moldovița din Bucovina și sunt foarte frumos primit aici. Sunt tare bucuros! Pentru mine Bucovina e locul în care eu am petrecut cele mai frumoase zile. (…) Îmi doresc să fiu sănătos. Ce să-mi doresc mai mult?! Îmi doresc foarte mult să mai apar o dată pe scenă! Dacă nu… în piesa pe care o joc de 17 ani, măcar un recital în care eu să stau cu publicul de vorbă, să le povestesc, să le cânt. Ar fi o medalie pentru mine. Dacă Dumnezeu, îngerii care mă păzesc… atât îmi mai doresc… ca să mă pot întâlni cu publicul. Publicul este partenerul meu adevărat”, a spus actorul.

Pentru Florin Piersic, Revelionul petrecut la mănăstire reprezintă mai mult decât o tradiție – este o reconectare cu valorile care l-au ghidat toată viața și o punte către un nou început, încărcat de speranță. Admiratorii săi așteaptă cu sufletul la gură momentul în care îl vor putea aplauda din nou, iar gândul că acest vis ar putea deveni realitate le oferă tuturor un motiv de bucurie.