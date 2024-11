Invitat în emisiunea lui Mihai Tatulici, Florin Călinescu a lansat critici acide la adresa Elenei Lasconi, fostă colegă și actual lider politic, dar și a altor figuri politice marcante. Actorul a adus în discuție evoluția neașteptată a Elenei Lasconi și și-a exprimat neîncrederea în diverse personaje din scena politică, de la Marcel Ciolacu la George Simion și Rareș Bogdan, într-un stil ironic și incisiv.

Florin Călinescu, cunoscut pentru sinceritatea sa debordantă, a fost invitatul lui Mihai Tatulici în cadrul emisiunii „Tatulici la Fanatik„. Cu această ocazie, actorul și-a exprimat opinia cu privire la scena politică actuală, începând cu o critică dură la adresa Elenei Lasconi.

Actorul a ironizat evoluția carierei sale, aducând în discuție trecutul ei jurnalistic și faptul că aceasta a ajuns acum în postura de a aspira la funcții politice înalte.

„Uită-te la Lasconi, reporteriță la PROTV, stătea prin ploaie, se îmbrâncea. Bă, are deodată un tampon mic în ea care creează un 8% orgasm, are un orgasm continuu Elena. Îmi permit, că o cunosc, am fost colegi”, a comentat Călinescu, evocând perioada în care aceasta era reporter de teren.