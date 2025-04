Prima dezbatere electorală televizată dintre candidații la președinția României a început la ora 20.00 pe postul Digi24. Deși inițial fuseseră anunțați cinci participanți, desfășurarea evenimentului a adus numeroase surprize. George Simion a părăsit dezbaterea imediat după prezentare, iar Victor Ponta a anunțat retragerea sa cu câteva ore înainte. În final, Crin Antonescu, Nicușor Dan și Elena Lasconi au fost cei care și-au susținut punctele de vedere în fața publicului.

La prima dezbatere electorală de la Digi24 a început într-o atmosferă tensionată, marcată de plecarea neașteptată a lui George Simion.

Liderul politic a fost prezentat, a oferit un buchet de flori Elenei Lasconi, apoi a ieșit din sala de dezbatere fără alte explicații.

În plus, Victor Ponta a informat în cursul zilei că nu va mai participa. Astfel, doar Crin Antonescu, Nicușor Dan și Elena Lasconi au rămas să își dispute atenția electoratului în cadrul emisiunii.

Florin Negruțiu a lansat o întrebare clară celor trei participanți:

Crin Antonescu a subliniat că președintele nu are, conform Constituției, puterea de a demite prim-ministrul.

Negruțiu a insistat dacă va cere demisia, însă Antonescu a evitat un răspuns direct, afirmând că prioritatea sa va fi dialogul, nu confruntarea.

Nicușor Dan a relatat experiența sa de la Primăria Capitalei, amintind datoriile masive lăsate de administrația precedentă. A subliniat că va evalua rapid situația economică și va aștepta un gest de onoare din partea actualului premier.

Elena Lasconi a avut o abordare mult mai categorică. Aceasta a afirmat că Marcel Ciolacu „sigur nu va mai fi premier” dacă ea ajunge președinte.

Cristina Cileacu a abordat subiectul politicii externe, întrebând-o pe Elena Lasconi despre viitoarea componență a guvernului și despre cine ar putea deveni ambasador al României în Statele Unite.

Lasconi a răspuns că își dorește o reformă în diplomație și numirea unor profesioniști competenți în ambasade și consulate.

În ceea ce privește o nominalizare concretă pentru postul de ambasador la Washington, Elena Lasconi a precizat:

Nu am un nume în vedere, dar îmi doresc oameni bine pregătiți”, a răspuns Lasconi.

Andreea Dumitrescu i-a adresat o întrebare directă lui Crin Antonescu: „Dacă erați președinte, Liviu Dragnea ar fi avut dosar?”

Antonescu a răspuns că nu poate spune ce s-ar fi întâmplat, deoarece nu președintele face dosarele penale.

Dumitrescu a insistat, amintindu-i că a catalogat acele dosare drept politice.

Antonescu a replicat că își amintește perfect declarațiile făcute.

„Eu țin minte ce am spus. Să cităm exact. Eu nu am spus că nu ar fi trebuit să se facă dosare sau că e vinovat sau nu. Am spus în legătură cu primul, mai ales primul proces, fără să mai fiu aliat politic, că sunt dosare suspecte de conținut politic. Pentru că Liviu Dragnea la primul dosar a fost condamnat pentru lucruri pe care în campania electorală le fac, fără a fi ilegale, 90% dintre cei care fac campanii”, a explicat el.