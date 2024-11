Apropiații lui Gabriel Cotabiță susțin că artistul se afla în comă din data de 11 noiembrie, în Spitalul Universitar, însă familia ar fi dorit să păstreze acest lucru în secret.

Gabriel Cotabiță și-a pierdut viața în urma unui șoc cardiogen, scrie Libertatea, o complicație cauzată de problemele de sănătate cu care se confrunta de mai mulți ani. Artistul a murit la Spitalul Universitar din București, unde era internat. Șocul cardiogen reprezintă o afecțiune medicală gravă, caracterizată prin incapacitatea inimii de a pompa suficient sânge pentru a asigura funcționarea corectă a organelor vitale.

Printre prietenii apropiați ai artistului se numără Aurelian Temișan, Monica Anghel, Adrian Daminescu, Florin Piersic și Horia Moculescu, toți fiind profund îndurerați de pierderea lui.

Horia Moculescu a povestit că ultima discuție avută cu regretatul cânăreț a avut loc cu doar o zi înainte ca acesta să își piardă viața. Potrivit compozitorului, Gabriel Cotabiță părea să fi presimțit că sfârșitul era aproape.

„Sunt foarte supărat, am o durere în suflet. Am vorbit cu el pe 10 noiembrie. El m-a sunat și m-a întrebat: ‘Ce faci, prietenul meu?’ Așa începea mereu discuția. Nu știu dacă presimțea ceva”, a declarat acesta pentru cancan.ro.

Și marele actor Florin Piersic s-a arătat îndurerat de moartea cântărețului, exprimându-și regretele pe rețelele de socializare. Actorul a dezvăluit că una dintre amintirile care nu i s-au șters niciodată a fost călătoria pe care au făcut-o împreună la un spectacol la Hunedoara, când Gabriel Cotabiță i-a pus să asculte pentru prima dată piesa „Sunt doar un simplu trecător”.

El a adăugat că, deși Cotabiță se considera „doar un simplu trecător”, cu muzica sa a adus multă bucurie celor care veneau să-l asculte. Actorul a încheiat spunând că artiștii nu mor niciodată, ci trăiesc prin arta lor în sufletul celor care i-au admirat.

„Nu e adevarat! Nu se poate! Greu an a fost și încă mai este, și iată că în acestă lună tristă de noembrie întunecat, pe tine dragul meu prieten Gabi Cotabita, te-au chemat îngerii. Multe am trait în viață, dar una din amintirile care nu mi s-au șters niciodata, este călătoria noastră împreună la un spectacol la Hunedoara, când în mașină mi-ai pus să ascult pentru prima dată minunata ta piesa ‘Sunt doar un simplu trecător’.

Mulți dintre apropiații și colegii de breaslă ai lui Gabriel Cotabiță știau că acesta se confruntă cu probleme de sănătate. Totuși, nu bănuiau că situația era atât de gravă. Mihai Trăistariu a spus însă că existau semne care indicau faptul că starea celebrului interpret de muzică ușoară era mai șubredă decât lăsa să se înțeleagă.

„Anul acesta, în primăvară, am avut un concert la Teatrul Constantin Tănase. Eram vreo 10 artiști, iar el era primul care trebuia să intre la ora 19:00, însă nu a mai intrat, pentru că a venit salvarea și l-a luat. Deci, el din primăvară se simțea rău, acesta a fost un semn”, a povestit el pentru click.ro.

Potrivit lui Mihai Trăistariu, au existat semne și anterior care indicau faptul că starea de sănătate a lui Cotabiță era foarte fragilă.

„Acum un an, doi, am cântat cu el toată vara pe litoral, la Olimp, și el avea concert seară de seară. Am observat că deja cânta de jos, de pe un scaun de bar, nu mai putea sta în picioare. De atunci mi-am dat seama că este slăbit. Probabil simțea că, încet-încet, corpul său cedează. Eu îl urmăream din culise, ca să spun așa, și eram plăcut surprins de cum s-a recuperat în urma infarctului de acum 9 ani. Îmi spuneam: Uite ce șansă a avut de la Dumnezeu! Dar, uite, un AVC te poate slăbi…”, a spus cântărețul.